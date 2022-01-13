Заявление Рябкова о переговорах с США обвалило российский фондовый рынок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что в ведомстве «с нетерпением ожидают» ответы «Газпрома» на свой официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса, передаёт ТАСС. В то же время, по её словам, ЕК пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российского концерна.

Мы направили запросы компаниям в энергетическом секторе, мы получили много ответов, но мы пока ожидаем ответов в том числе — с особым нетерпением — со стороны «Газпрома». Я не хочу...