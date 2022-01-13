Заявление Рябкова о переговорах с США обвалило российский фондовый рынок
Заявление Рябкова об отсутствия прогресса в переговорах с США обвалило российский рынок
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:58, 13 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова об отсутствии большого прогресса в переговорах с США по поводу гарантий безопасности негативно сказалось на российском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют последние данные Московской Биржи, передаёт РИА Новости.
По ситуации на 15:54 индекс МосБиржи падает на 2,04%, до 3752,03 пункта. В ходе торгов падение достигало 2,44%. Долларовый индекс РТС падает на 2,95%, до 1565,04 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent снижается на 0,28%, до $84,43 за баррель, — сообщает издание.
Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу. Дипломат подчеркнул, что США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Он добавил, что Москва примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут российские требования.
Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января.
Проекты договора были опубликованы российским МИД 17 декабря 2021 года.