Колоссальное падение российской валюты за последнее время — курс доллара прибавлял во время торгов 18 марта свыше 4,5 рубля, пробив в итоге отметку 80 рублей за доллар. Евро не отставал и перевалил за 87,5. Бизнес и население ждали от ЦБ реальных шагов в поддержку пошатнувшейся экономики, но вместо этого были лишь обещания сделать всё необходимое для укрепления отечественной валюты. Но ничего не было сделано. Подробности — в материале NEWS.ru.
Во время торгов среды доллар дважды превышал отметку в 79 рублей, в итоге всё же протестировав круглую отметку — 80 рублей. Нефтяные рынки были в «красной зоне», стоимость углеводородов рухнула до $26 по Brent и до $24 по WTI.
Основные причины не меняются уже почти месяц — паника от распространения коронавируса, сырьевая война и мировой спад в экономике. С начала года девальвация рубля превысила 26%. Стоит отметить, что в январе 2016 года доллар на максимуме доходил до 85,99 рубля. Довольно страшная цифра, с одной стороны, но если посмотреть сейчас, то нам до неё осталось совсем недалеко. Дело пары дней, как сегодня.
Нужно признать, что нас ждёт кризис, и будет он затяжным и намного более сильным, чем в 2008-2009 или 2014-2015 годах. Подобная ситуация ударит по кошельку любого россиянина, уже совсем скоро будут говорить о неконтролируемом росте цен на товары и услуги, дефиците продуктов и невозможности приобрести себе обычные вещи не в кредит. А это ещё больше закредитует население, которое и без того имеет накопленные многолетние долги. В этой связи общая неплатёжеспособность среднестатистической семьи лишь вырастет.
Минфин и ЦБ показали сегодня свою полную беспомощность. Было обещано множество механизмов, программ, которые могли бы спасти ситуацию, но конкретных шагов так и не последовало. Рубль просто бросили в пучину хаоса, а он утонул. Эксперты призывали Банк России провести экстренное совещание по примеру ФРС США, а не дожидаться пятницы. Но теперь уже явно поздно.
Рынки штормит вторую неделю, а от ЦБ мы видели только небольшие интервенции, которые лишь немного сглаживали курсовые колебания. Внешний фон при этом кидал рубль как лодку во время шторма о волны.
Как пояснил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, процесс учёта мировой рецессии в стоимости активов продолжается. Рост доходностей десятилетних ОФЗ может продолжиться к уровням 10% в обозримой перспективе. Снижение цен российских долговых бумаг также может выступать сигналом в пользу усиления оттока иностранного капитала из данной группы рублевых активов.
По его словам, в совокупности этот набор факторов формирует масштабное давление на рублёвую валюту.
На наш взгляд, условно „искусственное“ удержание курса рубля от ослабления в таких условиях путём повышения ключевой ставки и значительного расширения объёмов продажи валюты (прямых интервенций) может оказаться не столь эффективным и в дальнейшем привести к высокоамплитудным скачкам ослабления курса российской валюты.
Другими словами, осуществление мер поддержки финансовой стабильности российских рынков за счёт как продаж валюты, так и расширения каналов предоставления ликвидности должно реализовываться. Однако данный набор мер не должен препятствовать нормальному (относительно текущих условий) ослаблению рублёвой валюты.
В этой связи можно ожидать сохранения уровня ключевой ставки на мартовском заседании в пятницу. При стабилизации рыночной конъюнктуры во второй половине весны-начале лета ЦБ РФ может вернуться к рассмотрению вопроса о возвращении к снижению ставки. А в перспективе ближайших двух недель рубль может продемонстрировать ослабление до уровней 80-82 и ниже.
При реализации сценария возвращения ЦБ РФ к традиционной жёсткости в ответ на усиление экономических рисков в виде повышения ставки, например, на 150 б.п., рубль может также продолжить ослабление, — считает Покатович.
Наиболее существенным фактором для движения курса российской валюты в ближайшей перспективе будет оставаться динамика нефтяных цен. С учётом вполне реальных рисков снижения нефтяных цен к уровням $25 и ниже действия экономического блока властей должны быть сосредоточены на поддержке совокупного спроса в экономике.
В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сомневается, что то, что было сегодня — это «дно» девальвации российской валюты. С большой долей вероятности можно говорить о том, что ослабление отечественного рубля пока продолжится.
Интересно, что фискальные меры сглаживания рублёвой волатильности не расширяются, а ЦБ практически молча наблюдает за развитием событий. В текущих условиях самое время было бы «распечатать» ФНБ и тратить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса — того самого сегмента, который позже позволит экономике быстрее восстановиться.
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