Колоссальное падение российской валюты за последнее время — курс доллара прибавлял во время торгов 18 марта свыше 4,5 рубля, пробив в итоге отметку 80 рублей за доллар. Евро не отставал и перевалил за 87,5. Бизнес и население ждали от ЦБ реальных шагов в поддержку пошатнувшейся экономики, но вместо этого были лишь обещания сделать всё необходимое для укрепления отечественной валюты. Но ничего не было сделано. Подробности — в материале NEWS.ru.

Во время торгов среды доллар дважды превышал отметку в 79 рублей, в итоге всё же протестировав круглую отметку — 80 рублей. Нефтяные рынки были в «красной зоне», стоимость углеводородов рухнула до $26 по Brent и до $24 по WTI.

Основные причины не меняются уже почти месяц — паника от распространения коронавируса, сырьевая война и мировой спад в экономике. С начала года девальвация рубля превысила 26%. Стоит отметить, что в январе 2016 года доллар на максимуме доходил до 85,99 рубля. Довольно страшная цифра, с одной стороны, но если посмотреть сейчас, то нам до неё осталось совсем недалеко. Дело пары дней, как сегодня.

Нужно признать, что нас ждёт кризис, и будет он затяжным и намного более сильным, чем в 2008-2009 или 2014-2015 годах. Подобная ситуация ударит по кошельку любого россиянина, уже совсем скоро будут говорить о неконтролируемом росте цен на товары и услуги, дефиците продуктов и невозможности приобрести себе обычные вещи не в кредит. А это ещё больше закредитует население, которое и без того имеет накопленные многолетние долги. В этой связи общая неплатёжеспособность среднестатистической семьи лишь вырастет.

Минфин и ЦБ показали сегодня свою полную беспомощность. Было обещано множество механизмов, программ, которые могли бы спасти ситуацию, но конкретных шагов так и не последовало. Рубль просто бросили в пучину хаоса, а он утонул. Эксперты призывали Банк России провести экстренное совещание по примеру ФРС США, а не дожидаться пятницы. Но теперь уже явно поздно.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рынки штормит вторую неделю, а от ЦБ мы видели только небольшие интервенции, которые лишь немного сглаживали курсовые колебания. Внешний фон при этом кидал рубль как лодку во время шторма о волны.

Как пояснил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, процесс учёта мировой рецессии в стоимости активов продолжается. Рост доходностей десятилетних ОФЗ может продолжиться к уровням 10% в обозримой перспективе. Снижение цен российских долговых бумаг также может выступать сигналом в пользу усиления оттока иностранного капитала из данной группы рублевых активов.

По его словам, в совокупности этот набор факторов формирует масштабное давление на рублёвую валюту.

На наш взгляд, условно „искусственное“ удержание курса рубля от ослабления в таких условиях путём повышения ключевой ставки и значительного расширения объёмов продажи валюты (прямых интервенций) может оказаться не столь эффективным и в дальнейшем привести к высокоамплитудным скачкам ослабления курса российской валюты. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Другими словами, осуществление мер поддержки финансовой стабильности российских рынков за счёт как продаж валюты, так и расширения каналов предоставления ликвидности должно реализовываться. Однако данный набор мер не должен препятствовать нормальному (относительно текущих условий) ослаблению рублёвой валюты.

В этой связи можно ожидать сохранения уровня ключевой ставки на мартовском заседании в пятницу. При стабилизации рыночной конъюнктуры во второй половине весны-начале лета ЦБ РФ может вернуться к рассмотрению вопроса о возвращении к снижению ставки. А в перспективе ближайших двух недель рубль может продемонстрировать ослабление до уровней 80-82 и ниже.

При реализации сценария возвращения ЦБ РФ к традиционной жёсткости в ответ на усиление экономических рисков в виде повышения ставки, например, на 150 б.п., рубль может также продолжить ослабление, — считает Покатович.

Наиболее существенным фактором для движения курса российской валюты в ближайшей перспективе будет оставаться динамика нефтяных цен. С учётом вполне реальных рисков снижения нефтяных цен к уровням $25 и ниже действия экономического блока властей должны быть сосредоточены на поддержке совокупного спроса в экономике.

В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сомневается, что то, что было сегодня — это «дно» девальвации российской валюты. С большой долей вероятности можно говорить о том, что ослабление отечественного рубля пока продолжится.