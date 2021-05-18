Китай обвалил курс биткоина

Позиция Народного банка Китая по вопросу криптовалют привела к обвалу курса биткоина до минимума с начала февраля. Пекин ранее объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платёжного средства.
По данным сервиса CoinDesk, аккумулирующего данные 20 ведущих бирж, на 09:00 мск стоимость главной криптовалюты
Запрет на использование криптовалюты в качестве платёжного средства действует и в России, однако позиция Китая более значима для рынка, так как на эту страну приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него.
Ранее стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Основатель компании Илон Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии. На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин