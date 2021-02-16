Картофель и морковь на прилавках магазинов подорожали более чем на треть

https://static.news.ru/photo/929865f6-70e3-11eb-b1f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за год цены на картофель и морковь в розничной торговле выросли более чем на треть. Так картофель подорожал на 40%, а морковь — на 34% в годовом выражении.

Официальные данные Росстата свидетельствуют о том, что за первые пять недель 2021 года средняя стоимость килограмма картофеля выросла в российских магазинах до 30,9 рубля, что на 40% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Килограмм моркови подорожал на 34%: с 27,5 рубля до 37 рублей, пишет РБК.

Также поднялись цены на помидоры, ценник на них вырос до 173,6 рубля за килограмм (+20%), на 16% подорожали огурцы (средняя цена 175,4 рубля), на 10% — репчатый лук (27,8 рубля). В то же время цены на белокочанную капусту остались на уровне прошлого года — 21,4 рубля за килограмм.

В среднем цены на ягоды, фрукты и овощи в январе 2021 года выросли по сравнению с первым месяцем 2020 года на 16,3%. Как правило, подорожание плодоовощной продукции в магазинах в зимние месяцы — это стандартная тенденция, однако темпы роста цен в этом году выходят за рамки привычных сезонных колебаний, указал экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина пояснила, что цены на картофель заметно растут после сильного снижения, вызванного рекордным урожаем 2019 года. По её словам, в январе 2020 года цены на картофель в магазинах опускались практически до уровня себестоимости, однако с сокращением поставок ценник начал расти.

Ранее NEWS.ru писал, что производители мяса птицы и яиц запросили повышения отпускных цен в пределах 10%. Глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отметил, что объёмы данных видов продукции на рынке сокращаются по причине фактора сезонности и распространения птичьего гриппа. Кроме того, производители продукции ссылаются на увеличение стоимости кормов и сокращение поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки и вынуждают повышать закупочную стоимость.