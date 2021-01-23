«Как танк»: в США восхитились новой версией УАЗ «Патриот»

https://static.news.ru/photo/3c104352-5dfb-11eb-a056-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia / globallookpress

Положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Автомобильный портал HotCars заявил , что машина построена «как танк» при этом она компактна и может похвастаться впечатляющим дорожным просветом около 21 сантиметра.

Исключительный автомобиль 4×4, который не только доступен по цене, но и надёжен, — сказано в материале портала.

Он также пишет, что машина оснащена функциями, которые обычно есть только у роскошных внедорожников. И они стоят в несколько раз дороже своего российского конкурента.

УАЗ может проходить водные преграды до полуметра, отметил HotCars, так что на нём можно переезжать даже не очень глубокие реки.

Ранее NEWS.ru писал, что продавать внедорожник начнут с 2021 года. Реализацией займётся филиал итальянской компании Bremach. Сборка Taos будет осуществляться в Калифорнии. Он ориентирован для езды по бездорожью, но роскошным его не назовёшь, хотя американскую версию доработали для большего комфорта при эксплуатации.