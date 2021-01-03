Российский внедорожник начнут продавать в США

https://static.news.ru/photo/6183f0d4-4dc0-11eb-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году в США начнутся продажи российского внедорожника УАЗ «Патриот». Его стоимость в базовой комплектации составит $26,4 тысячи.

Автомобиль будет собираться в Калифорнии в филиале итальянской компании Bremach. Реализовываться он будет под брендом Bremach Taos.

Компания модернизирует внедорожник под американские стандарты для эксплуатации на дорогах общего пользования. Он получит 150-сильный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,7 литра и шестиступенчатую коробку-автомат. Гарантия на двигатель составит 10 лет и более 190 тысяч километров, а на весь автомобиль — 5 лет и 96,5 тысячи километров.

Bremach уже начала приём заказов на машину с залогом в $100. Кроме того, компания планирует ещё наладить в США выпуск УАЗа «Пикап». Он будет продаваться как Bremach Brio, сообщает Fox News.

Ранее NEWS.ru писал, что новосибирские блогеры создали копию нашумевшего электрокара Tesla Cybertruck на базе автомобиля УАЗ с бензиновым двигателем. Кузов самодельного Cybertruck умельцы сварили из листового железа, а для придания автомобилю мощного вида его снабдили большими колёсами.