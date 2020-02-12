Участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ могут в очередной раз уменьшить своё производство, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. В среду, 12 февраля, организация экспортёров понизила прогноз потребления чёрного золота на фоне распространения эпидемии коронавируса в КНР. Аналитики полагают, что в таких условиях сделка картеля — единственный механизм, способный стабилизировать сырьевые цены.

Организация стран — экспортёров нефти пересмотрела прогноз по росту спроса на углеводороды в 2020 году, снизив его на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 млн, сообщается в февральском обзоре ОПЕК. Главным фактором для этого стало распространение коронавируса в Китае, которое привело к снижению спроса на топливо для транспорта и промышленности.

Ранее Минэнерго Соединённых Штатов, в свою очередь, уменьшило прогноз потребления нефти в I квартале 2020 года на 0,9 млн баррелей в сутки — до 100,3 млн. Прогноз на весь год был также сокращён с 1,3 млн до 1 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре Управления по энергетической информации США (EIA). Причины — снижение спроса на энергоресурсы из-за китайской эпидемии и более тёплая, чем обычно, погода в январе в большинстве стран Северного полушария.

По данным Rystad Energy, спрос на авиационный керосин в январе упал на 70% по отношению к декабрю, также он существенно сократился на дизель и бензин в связи с ограничениями на передвижение, которые коснулись более 50 млн человек, сообщил NEWS.ru старший аналитик консалтинговой компании Артём Чен.

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look press

Китай запретил все групповые выезды своих туристов, ввёл ограничение на передвижение во многих городах нескольких провинций, между крупными городами закрыты транзитные автобусные и железнодорожные перевозки. Эти рамки, учитывая сегодняшнюю динамику распространения вируса, и низкий спрос могут действовать вплоть до марта, а также частично и во II квартале. В этой связи нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе сократили закупки сырого чёрного золота на 1,5 млн баррелей в сутки и ещё больше уменьшат их в феврале, марте и апреле — в среднем примерно на 3 млн. Артём Чен старший аналитик Rystad Energy старший аналитик Rystad Energy

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, в свою очередь, считает, что ОПЕК достаточно рационально оценила потенциальное снижение спроса и, возможно, рассчитывает на то, что импорт со стороны КНР упадёт меньше, чем потребление.

Да, китайские заводы действительно стоят из-за карантина и потребляют существенно меньше нефти. Однако китайский импорт сырья, возможно, не будет столь провальным, поскольку КНР может закупать его по контрактам и размещать в своих хранилищах, в которых ещё достаточно свободного места. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

В докладе ОПЕК отмечается, что члены организации в январе сократили добычу нефти на 509 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, они, даже без учёта не входящих в нефтекартель государств, обеспечили полное выполнение декабрьского соглашения о дополнительном снижении производства с 1 января на 500 тысяч баррелей в сутки. В результате общий уровень сокращения в рамках сделки должен достичь 1,7 млн.

Правда, стоит отметить, что большую часть этих январских показателей обеспечила освобождённая от участия в сделке Ливия, добыча которой в первом месяце этого года упала на 344 тысячи баррелей в сутки. Саудовская Аравия, до этого активно перевыполнявшая свою цель, в январе вообще нарастила производство на 57 тысяч.

Тот факт, что страны ОПЕК не спешат в срочном порядке сокращать добычу, может быть воспринят рынком как положительный сигнал, считает Покатович. Нефтедобытчики достаточно спокойно оценивают риски и не воспринимают влияние вирусного фактора как критическое, отметил он.

Вынужденное сокращение

Новые квоты, как и всё соглашение, пока действуют до конца марта. Но уже в ближайшее время сделка может быть продлена — такую рекомендацию дал технический комитет ОПЕК+. Поводом для неё стало негативное влияние на нефтяной спрос эпидемии коронавируса в Китае. Комитет также посоветовал увеличить объёмы сокращения во II квартале, сообщается на сайте ОПЕК. В заявлении не обозначаются конкретные объёмы, но ранее агентство Bloomberg сообщало, что речь может идти о 600 тысячах баррелей в сутки.

В Минэнерго США ожидают, что ОПЕК дополнительно уменьшит добычу нефти во II квартале ещё на 500 тысяч баррелей в сутки из-за ожидаемого более низкого спроса в начале года. В целом там считают, что ОПЕК будет делать это на протяжении всего 2020-го и 2021 года для поддержания баланса на мировом рынке.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ может быть определена на запланированной на начало марта встрече представителей альянса. NEWS.ru отправил запрос в Организацию по поводу возможных объёмов сокращения и сроков принятия решения, но на момент публикации материала ответа не последовало.

По предыдущей практике можно предположить, что поскольку информация о возможном уменьшении на 600 тысяч баррелей в сутки уже получила широкое распространение, ОПЕК+ не станет разочаровывать участников рынка и объявит о снижении производства именно в таких объёмах, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. При этом, по его мнению, данное решение ничего принципиально не изменит, рынки восстановятся сами по себе.

Нужно учитывать, что когда ситуация с коронавирусом сойдёт на нет, китайские предприятия возобновят закупку и переработку нефти. Поэтому я не вижу смысла для ОПЕК+ на один-два месяца радикально снижать свою добычу. Дело в том, что все истории с вирусами достаточно локальны — это даже не год, а короткий период времени. В ОПЕК+ опытные люди, и они тоже учитывают спекулятивный фактор. Возможно, в случае падения цен до $50 за баррель и будут какие-то вербальные интервенции, но в целом я пока не вижу большого смысла от дальнейшего сокращения. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

С фундаментальной точки зрения нельзя сказать, что снижение на 500–600 тысяч баррелей в сутки резко необходимо, но если картель хочет поддержать позитивные настроения на рынке и вернуть сырьевые котировки на нормальный уровень в $60–70 за баррель, эта мера может быть реализована, считает Покатович. Он полагает, что соответствующие действия, скорее всего, будут ограничены сжатым временным периодом в один–три месяца.

Продление сделки до конца года и увеличение сокращения добычи — вынужденная, но необходимая мера, без которой даже нынешний ценовой уровень не удержать, считает Артём Чен. Тем не менее, по его словам, уменьшения на 600 тысяч будет мало для полной стабилизации рынка.

OPEC/facebook.com

С учётом эффекта от коронавируса, не выходящего за рамки I и II кварталов, средний переизбыток нефти на рынке составит 900 тысяч баррелей в сутки во II–IV кварталах 2020 года. То есть 600 тысяч баррелей будет недостаточно. Вполне возможно, что к концу года удастся стабилизировать цены и частично нарастить добычу в следующем году, если ОПЕК+ сократит добычу больше чем на 600 тысяч на предстоящей встрече, — отметил эксперт.

На фоне распространения эпидемии в Китае ряд организаций и банков пересмотрели свои ожидания по поводу мировых цен на нефть в 2020 году. Так, EIA понизило прогноз средней стоимости североморского чёрного золота марки Brent по итогам текущего года до $61,25 за баррель с прежних $64,83. Причём в управлении полагают, что в первом полугодии средняя цена составит $58 за баррель, а во втором вырастет до $64.

Один из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley также резко снизил свой прогноз стоимости сырья марки Brent в I квартале 2020 года с $67,5 до $55 за баррель, сообщает Bloomberg.

Между тем Антон Покатович полагает, что возможное сокращение добычи странами ОПЕК+ на 500–600 тысяч баррелей в сутки не позволит сырьевым котировкам вернуться на прежний уровень.

Фундаментальный баланс имеет сейчас слабое воздействие на нефтяные цены. Он не даёт им провалиться к $50 за баррель и ниже, но движение в более узких диапазонах он не определяет. Сейчас это решает настроение инвесторов и их готовность идти на риск. Если ОПЕК+ пойдёт на дополнительное сокращение, это даст нефтяным котировкам дополнительно $2-3 за баррель, не больше. То есть мы можем увидеть подъём к уровням $57-58 при условии, что степень тревожности по поводу эпидемии в Китае не изменится, — отметил аналитик.

Зато если рынок решит, что проблема в КНР идёт на спад и риски снижаются, эффект от дополнительного сокращения ОПЕК+ будет более существенным. В этом случае нефтяные котировки могут вернуться к уровням $60–62 за баррель уже к концу марта.