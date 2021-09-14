Американцы нашли препятствие для запуска «Северного потока — 2»

Существует три серьёзных препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Их озвучила обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico. Во-первых, речь идёт о нескольких месяцах технических работ для введения трубопровода в эксплуатацию, которые предстоят «Газпрому».

Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего надо проверить наличие протечек и других потенциальных проблем, — написала Эрнандез.

Когда всё будет выполнено, газопроводу должны выдать сертификат безопасности. Оформлением этого документа займётся независимая и признанная международным сообществом организация.

И вот тут проблема: американский сенатор-республиканец Джеймс Риш объявил, что любая компания, которая будет проверять трубопровод, попадёт под санкции США.

Кроме того, по словам обозревателя, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA), которому предстоит подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза, может выдать газопроводу лишь временное разрешение. Такого сценария можно ожидать, если в стране посчитают, что цены на газ слишком высоки, а запасы в хранилищах Германии низкие. То есть ситуация будет угрожать энергетической безопасности страны в преддверии зимы.

В Европе трейдеры занимаются «накруткой» цен на газ, так как опасаются его недостатка зимой, сообщил ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Рост цен может остановиться, если возникнут новости о тёплой зиме или росте поставок топлива в Европу.