Аналитик рассказал, кто «накручивает» цену на газ в Европе

В европейском регионе трейдеры занимаются «накруткой» цен на газ, так как опасаются его недостатка зимой, сообщил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Рост цен может остановиться, если возникнут новости о тёплой зиме или росте поставок топлива в Европу. Его слова предаёт издание argumenti.ru.

Существуют опасения, что в подземных хранилищах мало газа, вследствие чего его может не хватить зимой. Именно поэтому трейдеры на биржевых площадках накручивают стоимость, — считает аналитик.

По мнению Правосудова, сейчас на европейском рынке наблюдается «нездоровый ажиотаж». Однако рост цен может прекратиться, если появятся сообщения о возможном тёплом зимнем периоде или увеличении поставок газа в Европу.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе связано с «паникой на бирже». Он отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе.