«Паника на бирже»: финансист не исключил цену на газ в $1000

Рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе связано с «паникой на бирже», рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе. Собеседник не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров.

Юшков подчеркнул, что в сентябре 2021-го «Газпром» сократил объёмы прокачки газа в Европу, рассчитывая в этом месяце начать поставки по первой нитке «Северного потока — 2» (СП-2), достроенной ещё в июне.

2–2,5 месяца ушло на пусконаладочные работы. И на сентябрь «Газпром» не планировал бронировать дополнительных мощностей прокачки. У него есть контракт прокачки через Украину — по 109 млн кубов в сутки. Но ежемесячно в 2021-м компания брала дополнительные мощности и в сумме прокачивала 120--125 млн кубов через Украину. Но на аукционе в августе «Газпром» дополнительные объёмы брать не стал, в том числе и через Польшу, надеясь на СП-2. А Европа не даёт разрешения на эксплуатацию СП-2, — объяснил эксперт.

Он также заявил, что процесс сертификации может длиться до четырёх месяцев, что создало определённую панику на бирже и возможные проблемы в грядущем отопительном сезоне. Юшков добавил, что из-за повышения цен на газ больше средств поступает в бюджет России.

У нас экспортная пошлина на газ высчитывается, исходя из рыночной цены. Чем цена выше, тем больше бюджет пополняется. И в формуле НДПИ тоже учитываются цены на внешних рынках. Для России увеличение стоимости природного газа — довольно позитивное явление, — резюмировал эксперт.

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович ранее заявил, что Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений. При этом создавшаяся ситуация может затянуться.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что ключевой причиной рекордного роста цен на газ в Европе является переток сжиженного топлива на азиатские рынки.