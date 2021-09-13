Борьбу ЕС с российским газом назвали дорогой для европейского рынка

Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений. При этом создавшаяся ситуация может затянуться. Об этом «Экономике сегодня» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Создавшаяся ситуация может затянуться, но очевидно, что современный порядок цен на газ вряд ли установится на длительный период, это эффект либерализованного рынка, на котором случались и другие ситуации, — отмечает специалист.

Так, в азиатском регионе цены доходили до $1000 за тысячу кубометров газа. Это, конечно же, было краткосрочное явление. Однако такая ситуация является поводом для раздумий тем, кто довёл рынок до такого состояния, считает экономист.

По его словам, конечный потребитель в Европе ещё не так сильно ощущает роста цен на электричество и газ, к тому же во многих странах есть механизмы, которые ограничивают или фиксируют цены на определённом значении, чтобы они не ложились тяжёлым бременем на плательщиков.

Однако цены на газ для Европы продолжат расти, если Еврокомиссия продолжит инициировать антимонопольное расследование в отношении России и разными способами тормозить поставки, заключил Митрахович.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что ключевой причиной рекордного роста цен на газ в Европе является переток сжиженного топлива на азиатские рынки. Уже в ближайший месяц стоимость природного ресурса продолжит подниматься и достигнет отметки в $850 за тысячу кубометров.