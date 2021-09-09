Рекордный рост цен на газ в Европе связали с азиатским СПГ-бумом

Ключевой причиной рекордного роста цен на газ в Европе является переток сжиженного топлива на азиатские рынки. Уже в ближайший месяц стоимость природного ресурса продолжит подниматься и достигнет отметки в $850 за тысячу кубометров, сообщил NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, на ситуацию также повлияли ещё два фактора, включая полупустые европейские газовые хранилища и недостаточную выработку мощностей возобновляемых источников (ВИЭ). Решение же дюссельдорфского суда, которое ограничит поставки по «Северному потоку — 2», не сыграет важной роли при ценообразовании, отметил эксперт.

Важно понимать, что это решение касается исключительно «Северного потока — 2». Сегодня «Газпром» объявил о завершении строительства второй нитки газопровода. По первой нитке газ пойдёт уже в следующем месяце, по второй — в ноябре. Даже при полной заполняемости двух ниток большие объёмы газа по ним невозможно пропустить. Поэтому до конца года будет передано в лучшем случае чуть больше 5 млрд кубометров. По сравнению же с 200-миллиардным экспортом в Европу в 2021-м это очень незначительные цифры, — объяснил он.

При этом аналитик не стал исключать возможности дальнейшего роста цен на газ в странах Евросоюза. По его мнению, стоимость голубого топлива уже в ближайший месяц может пробить отметку в $850 за тысячу кубометров.

Стоимость не уйдёт к отметке в $300 за тысячу кубометров, скорее уже в ближайшее время поднимется до $800 и выше. Это произойдёт в случае аномальных холодов в Европе и Азии. Если же в азиатском регионе будет тёплая зима, местный газовый поток переключится на ЕС, что охладит цены на местных хабах. В этом плане европейцы сейчас расхлёбывают своё нежелание заключать с «Газпромом» долгосрочные контракты, которые предполагали стабильные цены на голубое топливо, — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил причину высокой стоимости газа в Европе. По его словам, данная тенденция стала следствием политики местного регулятора из-за решения Еврокомиссии о рыночном ценообразовании на природный ресурс.