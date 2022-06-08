Звёзды-родители против психологов: можно ли целовать детей в губы NEWS.ru выяснил у специалистов, к каким последствиям могут привести «взрослые» поцелуи со своим ребёнком

Фото: Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известная телеведущая Анфиса Чехова отчитала своих подписчиков за то, что те порицают её поцелуи в губы с десятилетним сыном. Накануне она выложила в соцсети соответствующее видео и вызвала волну хейта. Однако Чехова не только подтвердила, что продолжит выражать материнскую любовь именно так, но и привела в свою защиту десяток примеров звёздных родителей с той же позицией. NEWS.ru спросил психологов о том, к чему могут привести «взрослые» поцелуи с детьми.

Бекхэм, Лопес, Трамп: кто ещё целует детей в губы

Впервые резонанс вокруг этой темы вызвала фотография поцелуя Дэвида Бекхэма и его пятилетней дочери Харпер, опубликованная на личной странице футболиста в 2017 году. Сам Бекхэм объяснил, что целует всех своих детей, кроме старшего Бруклина, которому на момент публикации было уже 18 лет.

У нас в отношениях всегда было много нежности. Так вырастили меня и Викторию, так мы ведём себя и со своими детьми. Мы хотим показать, что любим их, защищаем, поддерживаем, — рассказал Дэвид Бекхэм.

Его супруга Виктория тоже размещала фотографии, на которых целует дочь в губы, и получила массу как положительных, так и осуждающих комментариев от подписчиков.

Фото: face to face//Global Look Press Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер

Однако семья футболиста далеко не единственная, кто придерживается такого способа выражения чувств. Среди звёздных родителей детей целуют в губы Дженнифер Лопес, Дональд Трамп, Бейонсе, Хайди Клум, Уилл Смит, Стивен Тайлер и многие другие.

Например, американская актриса Хиллари Дафф не только открыто целует в губы шестилетнего сына, но и старается при любой возможности брать его на руки. В интервью журналу People она рассказала, что будет продолжать это делать, пока сам сын ей этого не запретит.

Именно этих звёзд и привела в пример российская телеведущая Анфиса Чехова. Накануне она разместила в соцсети короткий ролик, где целует своего десятилетнего сына в губы.

Видео вызвало волну возмущения со стороны подписчиков, после чего Чехова сказала, что считает это не только возможным, но и абсолютно нормальным.

Просто отписывайтесь все, кто возмущён тем, что я целую своего сына в губы. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребёнок. Я очень сожалею, что вас в детстве недолюбили и недоцеловали родители, но исправить этого никак не могу. Просто сострадать, — сказала Анфиса Чехова.

«Такой ребёнок потенциально становится жертвой педофила»

По мнению детского психолога Натальи Назаровой, такое выражение любви может сформировать неправильные модели поведения у ребёнка. В беседе с NEWS.ru специалист заявила, что в губы взрослый «целует только любимого человека, с которым готов разделить интимные отношения». То есть партнёра, супруга, возлюбленного, а с ребёнком у родителей выстраиваются иные отношения: детско-родительские.

Дети всё схватывают, замечают, но часто не понимают наших слов. Мы можем миллион раз объяснять, что нельзя чужому дяденьке целовать его в губы, но ребёнок уже уяснил, что взрослый человек может это сделать, что на его теле нет табуированных зон. «Я полностью доступен», — вот что транслирует родитель, который целует ребёнка в губы, — объясняет психолог.

По её словам, родителям надо стараться не трогать интимные зоны своих детей и не целовать их в губы. Только за исключением совсем раннего возраста, когда они ещё не могут обеспечить собственную гигиену.

С точки зрения психолога, воздействие на эрогенные зоны ребёнка, в том числе и на губы, приравнивается к влиянию на психику детей. Это сигнал, что взрослый человек может нарушать их личные границы.

Такой ребёнок потенциально становится жертвой педофила. Причём он даже не поймёт этого, — говорит Назарова.

Конечно, не каждый ребёнок, которого родители целовали в губы, потом с лёгкостью согласится на отношения со взрослым человеком. Эксперты в области детской психологии утверждают, что основные установки у детей формируются в возрасте до пяти лет. Тогда мышление ещё недостаточно хорошо развито, и дети воспринимают образы. В этот момент они копируют стиль поведения близких людей и определяют, что считать допустимым.

Есть и другие факторы, например гигиена. Педиатр Людмила Павлова заверила, что взрослый может элементарно заразить ребёнка через поцелуй, так как «на губах находится огромное количество бактерий и вирусов».

Тот же вирус герпеса может находиться в организме взрослого в латентной форме и стать причиной возникновения герпетический инфекции. К тому же взрослые могут страдать хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — рассказала Павлова NEWS.ru.

Эксперты утверждают, что родители могут вдохновляться примерами звёздных кумиров, но такое поведение часто является импульсивным копированием или желанием эпатировать окружающих.