В России женщины реже стоят во главе больших компаний, где требуется непрерывное управление огромным числом сотрудников-подчинённых и где важное условие успеха — минимум личных эмоциональных перепадов. Зато они часто возглавляют отделы, где могут быть отличными руководителями. Но в большинстве своём им самим комфортнее остановиться в одном-двух шагах от высшего топ-уровня; над ними будет руководитель или владелец компании, который примет на себя основную моральную и материальную ответственность при выборе решения куда фирма пойдёт дальше.

А то, что у нас владельцы крупнейших индустриальных корпораций, как правило, мужчины — очевидно, хотя бы вспоминая, в результате какого лихого передела в 90-е годы им доставался в собственность бизнес. Зачастую это происходило за счёт особой близости к госструктурам, да и в остальных случаях понятно, что «бригады» из криминальных авторитетов-женщин в стиле «Никита» по уличным разборкам на пустыри не ездили.

Женщины, достигшие карьерных высот, всё чаще становятся руководителями финансовых регулирующих органов, рассказал NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Собственно, сейчас мы видим тщательно организованную и продуманную, что называется, до мелочей «железную леди» Эльвиру Набиуллину в качестве руководителя российского Центробанка.

Много таких примеров составляют своего рода мировой тренд именно в сфере управления финансами — взять хоть бывшую главу МВФ Кристин Лагард, которая уверенно продолжает с ноября этого года свою карьеру теперь уже в качестве председателя Европейского центробанка — её утвердили на этот пост представители 27 стран ЕС.

В финансовом мире широко известны такие дамы-финансисты, как Адена Фридман, возглавившая в 2017 году американскую биржу Nasdaq. Или Эбигейл Джонсон, долларовая миллиардерша и президент американской фирмы Fidelity Investments, которая начинала аналитиком и инвестиционным менеджером в фирме своего деда, но постепенно стала главным лицом в компании и попала в топ-20 списка самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Можно вспомнить сразу же и основательницу венчурного фонда Forerunner американку Кирстен Грин, начинавшую как аналитик и ставшую затем «бизнес-ангелом» — под управлением преимущественно женской команды активы её фонда превысили $250 млрд. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press

В настоящее время в российских компаниях, по различным оценкам, более 15% финансовых директоров — женщины: это работа, где как нельзя кстати приходится свойственная по природе большинству женщин склонность к стабильности, аккуратности, а если эти качества удачно дополняет расчётливость и соответствующее образование, то во многих случаях именно прекрасный пол справляется с этими обязанностями наилучшим образом. Должности в совете директоров предлагают чаще всего дамам с хорошим юридическим образованием, а ведь и в работе юристов больше всего востребованы именно взвешенность при принятии решений.

В то же время, считает Пушкарёв, представить избранным президентом или даже премьер-министром женщину в нашей стране ещё долгие годы будет крайне сложно.

Однако сейчас всё чаще в большую политику как у нас, так и во всём мире устремляются особенные женщины. Здесь наглядным примером служит поведение группы женщин-активисток в американском Конгрессе, известных как «Отряд». Они отличаются агрессивными словесными выпадами в адрес всех, кто с ними не согласен.

Любопытно, что в политику женщин и мужчин зачастую ведёт своего рода комплекс Наполеона. Но если среди мужчин стремление повелевать, быть вождём или просто решать все мировые проблемы разом — если уж не выходит это делать в ветвях власти, то хотя бы в курилке — где-то ближе к мужской генетической предрасположенности с древних времён, то для нормальной женской натуры желание идти во власть почти так же противоестественно, как и намерение лично участвовать в боевых действиях: запрещать это не запретишь, но и одобрение общества такие устремления вызывают редко.

А вот быть одним из лидеров крупной компании или удачливым менеджером сколь угодно высокого уровня, чья работа подразумевает не только высокий интеллект, но и очень много коммуникаций, куда ближе к усреднённому женскому характеру, говорит эксперт.

И вот на эти должности в ближайшие годы может попасть намного больше женщин, нежели сейчас. Но я бы не сказал, что в данной сфере у нас есть какая-то реальная дискриминация по признаку пола или что женщин в компаниях искусственно задвигают на вторые роли. Скорее другое — меньше женщин попадает на подобные этажи корпоративных лестниц по совершенно другой и в целом сугубо положительной причине. Дело в том, что чаще всего наши женщины — традиционно заботливые матери. И эти традиции у нас по-прежнему намного сильнее, чем на Западе, — подчеркнул Пушкарёв.

Но это не значит, что слабый пол не может сделать головокружительную карьеру. Конечно же, всё реально и достижимо. Вместе с тем большинство не оставит своих детей на воспитание няням и на обучение исключительно гувернанткам, по 12 и более часов в день не бывая дома. Поручить ребёнка кому-то другому, а самой руководить в это время огромной корпорацией, «забив» на своё естественное природное стремление поддерживать семейный уют и соответствующую атмосферу, по статистике — не российский путь. Есть исключения, но даже если не заниматься самой стиркой и готовкой, то, как правило, уделять максимум личного внимания всему, что происходит в твоей семье, — вполне добровольный выбор пути к счастью или для кого-то — исполнение долга, считает эксперт.

Словом, у нас уже далеко не патриархальное общество, хотя оно, пожалуй, было таковым ещё лет 15–20 назад. А что уж говорить про советский период, когда главный герой фильма «Москва слезам не верит» — Гоша — не представлял себя в браке с женщиной, зарплата которой больше, чем у него. Но всё меняется. И если сейчас есть какие-то ограничения для «женской доли» в сферах бизнеса или в административном сегменте, то куда больше это самоограничения, а не навязанные средой планки, выше которой женщина не прыгнет. Захочет — сможет, не проблема, но для счастья чаще всего ей этого не надо, и она отлично это понимает.