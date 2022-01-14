Зажгли не по-детски: как клип Baby Shark стал самым популярным видео Земли

13 января на YouTube был установлен новый рекорд. Самым популярным видео стал клип на детскую песню Baby Shark («Акулёнок»). С момента публикации в 2016 году видео посмотрели более 10 миллиардов человек, что превышает население Земли (примерно 7,8 миллиарда человек). Baby Shark Dance обогнал на YouTube двух главных конкурентов: клип на песню Луиса Фонси Despacito и ещё одну детскую песню — Johny Johny Yes Papa. Почему композиция с незамысловатым текстом, исполненная детьми, побила рекорд по просмотрам и как она создавалась, узнал NEWS.ru.

Самые популярные видео на YouTube

В 2014 году клип на песню Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube. Из-за этого код сайта пришлось переписывать, так как количество просмотров оказалось слишком высоким и видео отображалось некорректно. Ещё одним рекордсменом стал выпущенный в 2017 году клип Despacito музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки. Видео набрало 7,7 миллиарда просмотров.

Однако за год до релиза Despacito южнокорейская медиакомпания Pinkfong впервые разместила на просторах видеохостинга клип на детскую песню Baby Shark. Именно он в 2022 году стал новым рекордсменом YouTube, набрав более 10 миллиардов просмотров. Как отмечают авторы видео, общая длительность просмотров в сумме составляет более 43 тысяч лет.

Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его, — говорится на официальной странице Pinkfong в Facebook.

Сам клип совсем незамысловатый, текст песни просто запоминается, благодаря чему и взрослые, и дети могут легко воспринимать композицию. Маленькие мальчик и девочка поют: «Baby shark, ту-ту ту-ру ту-ту». Вместе с этим они показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и её семью.

Для «Акулёнка» это не первый рекорд. В ноябре 2020 года клип набрал семь миллиардов просмотров и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube. До отметки в 10 миллиардов просмотров «Акулёнку» понадобилось всего три месяца.

О чём песня Baby Shark

Песня Baby Shark обрела мировую популярность задолго до появления клипа на YouTube, и это одна из главных причин колоссального количества просмотров видео. В Южной Корее даже сняли одноимённый сериал, также существует анимационный фильм Baby Shark и шоу с тем же названием. Все эти факторы поспособствовали популяризации видео.

Считается, что песня впервые появилась и получила широкое распространение в XX веке. Её исполняли с детьми у костра во время походов. В песне поётся о семействе акул, исполнители перечисляют всех её членов: от малышей до бабушек и дедушек. При этом герои композиции кого-то преследуют, к примеру рыбаков. Показанные в клипе жесты руками должны исполняться у костра во время похода.

Компания Pinkfong создала сразу несколько версий Baby Shark начиная с 2015 года, рекордсмен Baby Shark Dance — лишь одна из них. Вирусная популярность к клипу пришла спустя примерно год после публикации. После этого «Акулёнка» даже исполняла ведущая собственного популярного шоу на телевидении Эллен Дедженерес.

Русская версия песни Baby Shark

На YouTube есть множество других версий «Акулёнка», хотя популярной стала именно южнокорейская. К примеру, немецкая версия Kleiner Hai была опубликована ещё в 2017 году. Позже сингл на эту версию представила звукозаписывающая компания EMI, так что среди немецких детей песня до сих пор пользуется большой популярностью.

Одной из первых стала версия Baby Shark от американского певца и диджея Johnny Only, размещённая в 2011 году. Кроме того, на YouTube есть разные варианты песни и на русском языке, которые насчитывают сотни миллионов просмотров. Землю охватила настоящая акуломания, иначе не скажешь.