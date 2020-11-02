Песня про маленькую акулу обогнала по просмотрам на YouTube хит Despacito

https://static.news.ru/photo/d0e17346-1d02-11eb-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baby Shark Official/youtube.com

Англоязычная версия клипа на детскую песню Baby Shark («Детёныш акулы», «Акулёнок») стала самым просматриваемым видео на YouTube. Ролик набрал более 7,04 млрд просмотров.

Таким образом, она обогнала предыдущего лидера — видео на песню пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, ставшую в своё время самым просматриваемым за всю историю видеохостинга.

Создателем клипа на песню для юных слушателей стал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, который принадлежит развлекательной компании SmartStudy, передаёт РИА Новости. Видео под названием Baby Shark Dance было размещено в июне 2016 года.

Как писал NEWS.ru, песню Despacito, которую к тому моменту посмотрели более 5 млрд раз, весной 2018 года удалили с YouTube хакеры. Тогда пострадали также композиции Шакиры, Селены Гомез, Тейлор Свифт и Дрейка. Злоумышленники изменили названия и других популярных треков, потребовав в описании к ним «Свободу Палестине».