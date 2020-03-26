https://static.news.ru/photo/733d1c20-6f6c-11ea-8980-fa163e074e61_660.jpg Принц Чарльз Фото: PPE/face to face|Global Look Press

Помощники наследника британского престола отчаянно пытаются выявить всех людей, с которыми принц Чарльз контактировал в последние две недели. 71-летний член королевской семьи Великобритании сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

Как считают врачи, сын королевы Елизаветы II мог представлять угрозу для окружающих с 13 марта. Сейчас команда принца информирует всех, кто общался с ним с того времени, о необходимости самоизолироваться, пишет Daily Mail.

Инфицированный COVID-19 принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения коронавирусом. Невестка принца Меган Маркл запретила своему мужу герцогу Сассекскому вылететь на родину, чтобы навестить отца. Сам принц Гарри и экс-актриса, вернувшись в Канаду из Великобритании, сели на карантин. Супруги призвали людей быть добрыми и сопереживать окружающим в это непростое, пугающее время, писал NEWS.ru.