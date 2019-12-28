Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, какое блюдо для неё является любимым.

Салат из свёклы и орехов, — сообщила она РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде, Андрей Ольховский признался, что каждый год блюда на столе практически не повторяются, но обязательным, традиционным блюдом остаётся салат оливье.

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