Новый год — время не только чудес и подарков, но и хождения по магазинам в поисках необходимых продуктов для приготовления любимых блюд. В этот праздник взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку, а искреннее восхищение и радость детей только дополняют и придают красочность этому событию. Загадать желание под бой курантов, пожалуй, одно из главных предвкушений. А что уж говорить о застолье! Как часто в детстве мы слышали фразу: «Не трогай, это на Новый год». NEWS.ru узнал, какое главное блюдо будет на новогоднем столе у бывших и нынешних спортсменов и тренеров.

Первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде, Андрей Ольховский признался, что каждый год блюда на столе практически не повторяются, но обязательным, традиционным блюдом остаётся салат оливье.

Я люблю вкусно поесть (смеётся). На самом деле, обычный стол будет, как у всех, наверное: традиционное оливье, мясо, рыба, — ничего нового, но в то же время каждый год стол разный. Посмотрим, что решим готовить (смеётся). Андрей Ольховский советский и российский теннисист советский и российский теннисист

Экс-нападающий футбольного клуба «Локомотив», выступавший также за «Динамо», «Байер 04», «Андерлехт», «Аякс», Дмитрий Булыкин уверен, что без мандаринов этот праздник не может быть полноценным.

Не буду оригинальным — оливье мне нравится. Ну, и мандарины, конечно. Как без них! Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России бывший футболист сборной России

Большинство опрошенных — семейные люди, которые отдают бразды правления по новогоднему меню своим супругам. Так, заслуженный тренер России по хоккею с шайбой на льду Фёдор Канарейкин, отшучиваясь, признался, что за годы жизни с женой привык к её блюдам и с радостью ждёт Новый год.

Я люблю всё то, что готовит моя супруга. Мы провели много лет вместе, и я приноровился к её кухне. Я всеяден (смеётся). Но надо признать: жду этот светлый праздник. Фёдор Канарейкин заслуженный тренер России по хоккею заслуженный тренер России по хоккею

А вот экс-главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич не представляет застолье без селёдки под шубой, заметив, что готов есть всё, что поставят на стол.

Селёдка под шубой, что ещё (смеётся). Если честно, я сам-то не готовлю, этим занимаются близкие. Так что, вот что поставят на стол, то и буду есть (смеётся). Сергей Елевич бывший главный тренер сборной России по баскетболу бывший главный тренер сборной России по баскетболу

Не все спортсмены сразу вспомнили любимое и главное блюдо. Как оказалось, российский боец ММА Вячеслав Василевский «никогда не задумывался над любимым новогодним блюдом». Тем не менее, 31-летний спортсмен с уверенностью заявил, что салат оливье надо есть только на Новый год. В другое время он просто не такой вкусный.

Никогда не задумывался над любимым новогодним блюдом, хотя, знаете, прекрасная традиция — оливье. Это символ Нового года. Все остальные блюда можно в любое время приготовить, а оливье, например, весной есть неинтересно. Именно на Новый год этот салат набирает дополнительные 100 баллов к вкусу. Вячеслав Василевский боец ММА, шестикратный чемпион мира по боевому самбо боец ММА, шестикратный чемпион мира по боевому самбо

Наиболее серьёзно к вопросу о новогоднем столе подошли дамы. Например, гандболистка сборной России и московского ЦСКА Ольга Горшенина назвала первым делом крабовый салат и традиционные бутерброды с красной икрой, а вот оливье в её списке не наблюдается.

Ой, скорее всего, на стол поставим крабовый салат, бутерброды со сливочным маслом и красной рыбой, с красной икрой, жареная курочка с картошкой, селёдка под шубой и фруктовый салат. Ольга Горшенина гандболистка сборной России и ЦСКА (Москва) гандболистка сборной России и ЦСКА (Москва)

И только центральная гандболистка ЦСКА Наталья Чигиринова призналась, что без шампанского Новый год — не Новый год.

У меня вот на новогоднем столе точно будут бутерброды с красной икрой и рыбой — без них никак. Сделаю ещё пару салатов, у который нет названий, — сами придумаем рецепты, как всегда. Ну, и горячее, которое тоже без названия (смеётся). Ну и куда без шампанского на Новый год? Наталья Чигиринова гандболистка ЦСКА (Москва) гандболистка ЦСКА (Москва)

Приятного аппетита, уважаемые спортсмены и тренеры!