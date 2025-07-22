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22 июля 2025 в 03:20

Врач раскрыла, как правильно хранить фрукты и ягоды на самом деле

Иммунолог Попова: фрукты и ягоды лучше замораживать целиком или в виде пюре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фрукты и ягоды лучше замораживать целиком или в виде пюре, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, такой способ позволит сохранить полезные вещества и снизить риск аллергических реакций.

Заморозка — лучший друг иммунитета. Фрукты и ягоды замораживайте целиком, нарезанными или в виде пюре. Пюре особенно удобно добавить в утреннюю кашу, из него легко сделать полезный соус, приготовить вкусный и здоровый пирог или смешать с орехами и кокосовым маслом для полезного десерта. Преимущества заморозки очевидны: сохраняется максимум полезных веществ, снижается риск воспалений и аллергий, — пояснила Попова.

Она также рекомендовала сушку как альтернативный способ хранения. По ее словам, сушеные фрукты и ягоды сохраняют микроэлементы и могут использоваться для перекусов или в качестве ингредиентов для различных блюд.

Сушка ягод и фруктов — это источник питательных микроэлементов. Высушивайте фрукты и ягоды. Из них можно сделать натуральные чипсы, измельчить в порошок для кулинарных экспериментов или просто ешьте в качестве перекуса. Такой подход обеспечивает организм необходимыми антиоксидантами и минералами, укрепляет защитные силы организма, — резюмировала Попова.

Ранее председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих заявила, что функциональные пищевые продукты и ингредиенты могут стать эффективной альтернативой для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. По ее словам, такие продукты содержат значительную часть суточной нормы полезных веществ.

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