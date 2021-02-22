Водянова восхитила поклонников лаконичным образом в свитере оверсайз

https://static.news.ru/photo/83689e26-764b-11eb-a531-96000091f725_660.jpg Наталья Водянова Фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова показала, как провела в Париже праздничный день 23 февраля. Модель не стала сидеть дома и отправилась работать вместе с подругой Изабеллой Капече.

На фото, опубликованном в микроблоге жены французского миллиардера, Водянова запечатлена без макияжа в монохромном образе, который создаёт молочный свитер оверсайз.

instagram.com/natasupernova/

Работаем с этой милашкой сегодня, — подписала фото с подругой российская супермодель.

Поклонники восхитились свежим повседневным образом многодетной мамы, его лаконичностью. Многие отметили, как молодо выглядит Наталья и осыпали её комплиментами. Сама же Водянова раньше признавалась, что даже мусор выходит выносить в нарядах от модельеров. Но дома предпочитает проводить время в обычном халате.

Почти каждый месяц мать пятерых детей бывает на светских раутах, она ведёт ряд проектов, включая благотворительный фонд «Обнажённые сердца». И только выходные модель старается проводить дома.

Наталья Водянова — одна из самых известных топ-моделей в мире. Она воспитывает троих детей от первого брака и двух детей от нынешнего мужа Антуана Арно. Миллиардер и российская модель живут вместе почти десять лет, но свадьбу сыграли только недавно. Живут супруги в роскошном особняке в Париже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с приходом нового года многие звёзды решились на смену имиджа. Не стала отставать и супермодель с мировым именем Наталья Водянова. Она хочет перекрасить свой натуральный русый цвет в блонд и решила посоветоваться со своими подписчиками.