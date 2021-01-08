Водянова решила изменить цвет волос

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С приходом нового года многие звёзды решились на смену имиджа. Не стала отставать и супермодель с мировым именем Наталья Водянова. Она хочет перекрасить свой натуральный русый цвет в блонд и решила посоветоваться со своими подписчиками.

Я решила снова стать блондинкой! Или что думаете, дорогие?, — обратилась к поклонникам Водянова.

Фолловеры тут же начали давать советы супермодели. Многие из них уверены, что Водяновой любой оттенок к лицу, но светлый цвет всё же ближе к её натуральному. В основном своей любимице подписчики предлагали перекраситься в сияющий блонд, а вот какой в итоге цвет выберет сама Наталья они скоро узнают.

Супермодель - мама пятерых детей. Вместе с 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором она снимается в тревел-шоу о России и показывает им родину такой, какой помнит её сама и какой она стала сейчас.

Российская знаменитость в сентябре официально оформила брак со своим избранником Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель живут вместе уже много лет и воспитывают двух детей шести и четырёх лет.

Ранее Антуан Арно показал фото со свадьбы с Натальей Водяновой, сообщал NEWS.ru.