Водянова покорила стилиста универсальным образом в молочной юбке плиссе

https://static.news.ru/photo/8d1389e0-b764-11eb-8840-96000091f725_660.jpg Наталья Водянова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Водянова покорила стилиста универсальным луком на отдыхе. Модель выбрала длинную молочную юбку плиссе, пудровый топ и белые сабо, в которых запечатлелась в Испании.

Фото Водянова опубликовала в Instagram. Отдыхать в Испанию модель приехала с дочкой Невой.

Мы с Невой планируем много гулять и наслаждаться красотой вокруг, а ещё здесь безумно вкусно, и это очень важно для нас, — подписала снимок Водянова.

Поклонники модели отметили, что она прекрасно выглядит. А её образ оценила и разобрала в деталях топ-стилист Ольга Блок.

По словам эксперта, комплект, в котором сфотографировалась Водянова, универсален, так как и подобную юбку, и топ можно купить в магазинах самых разных ценовых категорий. В зависимости от обуви меняется и назначение комплекта. Если, к примеру, скомбинировать такой наряд с туфлями-лодочками, то получится комплект для отдыха.

И да: сочетание белого и бежево-розового оттенка также очень актуальное и подойдёт многим. В общем, берём на вооружение! — посоветовала специалист.

Сама Наталья Водянова не раз говорила, что благодаря профессии научилась одеваться. Модные образы модель умеет подобрать как для любого мероприятия, так и для отдыха.

Водянова смогла покорить мировые подиумы, выйти замуж за миллиардера Антуана Арно, с которым счастлива в браке и воспитывает пятерых детей. Многодетная мама сумела сохранить стройную фигуру и следит за своей внешностью.

Как сообщалось ранее, Наталья Водянова сказала, как правильно звучит её фамилия, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Оказывается, правильно произносится фамилия модели с ударением на третий слог: ВодянОва.