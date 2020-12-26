Косметолог назвала процедуры, которые помогут «омолодиться» к празднику

В новогоднюю ночь хочется выглядеть молодо и свежо. Ведь не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Современная косметология предлагает множество способов в короткие сроки стать лучшей версией себя. Для этого можно посетить кабинет специалиста или купить средства по домашнему уходу за кожей. Хорошо выглядеть помогут правильное питание и нужный эмоциональный настрой. NEWS.ru узнал у специалистов, как преобразиться в праздничную ночь.

У косметологов существует такое понятие, как «лакирующие процедуры», или «процедуры красной ковровой дорожки». Данные манипуляции освежают и омолаживают кожу, но имеют кратковременный эффект. Это идеальный вариант ухода за ней перед праздничной ночью.

Эти процедуры включают в себя лёгкие пилинги, питающие маски, омолаживающие массажи и физиотерапию, сообщила NEWS.ru врач-косметолог Александра Гонт. Также перед праздничной ночью можно сделать так называемые уколы красоты, например, попробовать мезотерапию. Эффект от неё будет радовать до нескольких месяцев.

Если посещение косметолога не входит в ваши планы, можно подготовить кожу к празднику в домашних условиях. В магазинах продаётся множество специальных средств.

Есть большое количество различных масок, которые я бы очень рекомендовала. Это могут быть изделия из нетканого полотна, пропитанные всякими составами. Их эффект будет очень выраженный, но продлится всего два-три дня. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог

Маски из ткани в магазинах представлены в разной ценовой категории — от 60 до 1000 рублей. Для создания лучшего эффекта косметолог рекомендует выбрать вариант подороже. Цена прямо пропорциональна качеству ингредиентов. В дорогих масках используются мелко дроблённые структуры, они глубже проникают в кожу.

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Та же гиалуроновая кислота. В дешёвой маске это могут быть крупные молекулы из петушиных гребешков, которые не всосутся и могут вызвать аллергию. В дорогой — мелкомолекулярный гиалуронат натрия. Он хорошо впитывается и увлажняет кожу, — сообщила Гонт.

За несколько часов до праздничного застолья эксперт рекомендует умыться, сделать пилинг или скраб, затем нанести маску. Впоследствии стоит закрепить результат сывороткой с содержанием витамина С и кремом.

Чтобы хорошо выглядеть в праздничную ночь, не помешает за несколько дней до торжества пересмотреть свой рацион, советует Гонт. Главные враги кожи — это сахар и алкоголь. Первый приводит к тусклому цвету лица и высыпаниям, второй — к отёкам, расширенным порам и выраженным капиллярам. От употребления этих продуктов лучше отказаться. Вместо них лучше выбрать рыбу, морепродукты, овощи и фрукты, которые положительно влияют на эпидермис.

Американский педагог и психолог Дейл Карнеги утверждал, что выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. Чтобы хорошо выглядеть праздничной ночью, важно пребывать в хорошем настроении. Ликвидировать душевный раздрай поможет расслабляющий массаж или иные релаксационные процедуры, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог и телесный терапевт Валентин Денисов-Мельников. В канун праздника не помешает записаться к массажисту.

Такие процедуры провоцируют выброс гормонов счастья и радости. Не пугающая маска: не влезай — убьёт, а позитивное, расслабленное лицо. Это лучшее дополнение к образу. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Также для улучшения настроения психолог рекомендует выписать на бумажку все радостные события, которые произошли в уходящем году. Важны даже незначительные, например, покупка туфель по скидке или повышение по службе.