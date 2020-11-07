Новый год в стиле ретро: Васильев рассказал о платье для праздника

https://static.news.ru/photo/fdb2baf4-21c8-11eb-ba25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящий Новый год российским модницам можно встретить в ретро-стиле. Для этого хорошо подойдут платья из 1980-х, считает историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

О тенденциях стиля он рассказал в телеэфире, комментируя преображение одной из героинь программы, которая вышла на подиум именно в таком платье.

Модельеры не делают открытий, а зачастую интерпретируют версии актуальных некогда нарядов, немного адаптируя их под современность. В бытовых же условиях это может сделать любая женщина, особенно если найдёт что-то подобное в шкафу или на антресолях. Тогда новое платье можно вовсе не покупать.

Возьмите это платье, подумайте о таких тюлевых или других рукавах-фонариках с подкладными плечиками, которые в моде. Удлинить платье легко при помощи волана или длинной рюши из тюля. Прекрасное решение вашего новогоднего вечера, — рассказал Васильев.

Соответствовать моде сегодняшнего дня, которая в свою очередь ориентируется на 1980-е, можно лишь немного видоизменив наряд. Такое платье вполне можно надеть на новогодний корпоратив или на семейное торжество.

Ранее, как писал NEWS.ru, Васильев посоветовал присмотреться к актуальному мандариновому оттенку оранжевого в одежде. Ведущий «Модного приговора» считает, что это универсальный тон, который эффектно влияет на внешность любой женщины.