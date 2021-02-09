Васильев показал моментально стройнящий фигуру наряд

https://static.news.ru/photo/4c5827a6-6b53-11eb-af39-96000091f725_660.jpg Александр Васильев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Александр Васильев предложил идеальные варианты одежды для полных женщин. Это «оверсайз» и полуприталенные модели, а также одежда с баской.

Историк моды отметил, что крупные женщины могут выглядеть стройнее, если будут использовать определённые стилевые секреты. Визуально стройнят образы однотонные брючные костюмы, чёрные наряды. Прячут несовершенства фигуры разнообразные пончо, рассказали эксперты «Модного приговора» на Первом канале .

А главный секрет для полных — это одежда с асимметричным рисунком. Пример такого наряда был продемонстрирован на подиуме программы. Васильев отметил, что в нём все несовершенства фигуры полностью завуалированы.

Кадр из программы

Если у вас корпулентные формы, думайте о том, как их скрыть. Благодаря асимметрично расположенному геометрическому рисунку формы полностью завуалированы, — отметил ведущий.

Соведущая Васильева Эвелина Хромченко добавила, что пышнотелым дамам надо забыть о контрастной обуви, отдать предпочтение туфлям. Также толстушкам подойдут ботинки в тон колготкам или брюкам. Не стоит женщинам с пышными формами увлекаться и облегающими нарядами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самым актуальным цветом нынешнего сезона будет жёлтый. Такое мнение высказал ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.