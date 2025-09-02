День знаний — 2025
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска

Роскачество: сбалансированное питание поможет справиться с акклиматизацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбалансированное питание и достаточное количество полезных веществ помогут справиться с акклиматизацией после отпуска, заявила NEWS.ru руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. По ее словам, индейка, курица, сыр, творог, орехи и бобовые помогут организму настроиться на новый режим и нормализовать сон.

Сбалансированное питание и достаточное количество полезных веществ помогут лучше справиться с акклиматизацией по возвращении из отпуска. Ключевая задача в первые дни — помочь организму настроиться на новый режим. Для этого стоит сделать акцент на продуктах, которые помогают нормализовать сон. Индейка, курица, сыр, творог, орехи и бобовые на ужин помогут мягко настроить биологические часы. Кроме того, не стоит забывать про хлеб. Особенно полезным будет функциональный, который содержит увеличенное количество нутриентов, полезных веществ и витаминов, — рассказала Давлекамова.

Она уточнила, что не менее важен и питьевой режим, так как перелеты и жаркий климат ведут к обезвоживанию, которое усиливает усталость. Восстановить баланс, по мнению эксперта, поможет не только вода, но и лимонады, богатые витамином В.

Особое внимание стоит обратить на продукты, поддерживающие пищеварение, которое часто страдает во время отпуска из-за смены воды и пищи. Кефир, натуральный йогурт без добавок и кислая капуста помогут восстановить баланс. А вот от тяжелой, жирной пищи, избытка сладкого и алкоголя в первую неделю после возвращения лучше отказаться. За пару дней до окончания отпуска постарайтесь плавно возвращаться к своему обычному режиму питания и сна, а в первые дни после прилета домой дайте себе возможность отдохнуть, — заключила Давлекамова.

Ранее бизнес-психолог Юлия Чиркова заявила, что планирование отдыха как проекта поможет избавиться от чувства вины за отпуск. По ее словам, чувство вины распространено у миллениалов.

