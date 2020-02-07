Филлип Шофилд Филлип Шофилд Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий британского телеканала ITV Филлип Шофилд признался в том, что он гомосексуалист. На своей страничке в Instagram мужчина, который вот уже 27 лет живёт в браке со своей супругой Стефани Лоу, рассказал о «внутреннем конфликте».

Он поблагодарил жену и дочерей за поддержку. Вскоре он появился в эфире This Morning, где рассказал соведущей Холли Уиллоби о том, что на совершение каминг-аута его вдохновили «храбрые» гости их передачи.

Шофилд подчеркнул, что прошёл через всё вместе с женой. По его словам, они были открыты и очень честны по отношению друг к другу.

Ни в каком заявлении я не опишу, что я чувствую к этой женщине. Она потрясающая. Она буквально удивительна, — заявил телеведущий.

Он отметил, что осознавал боль, которую причинил своей семье, и чувствовал вину. Шофилд добавил, что сегодня гордится собой.

Ранее каминг-аут совершил звезда американских сериалов Ди Джей Куоллс. Актёр рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к его сексуальной ориентации отнесутся окружающие, писал NEWS.ru.

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