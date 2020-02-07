https://static.news.ru/photo/d0a7b674-499f-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Филлип Шофилд Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий британского телеканала ITV Филлип Шофилд признался в том, что он гомосексуалист. На своей страничке в Instagram мужчина, который вот уже 27 лет живёт в браке со своей супругой Стефани Лоу, рассказал о «внутреннем конфликте».

Он поблагодарил жену и дочерей за поддержку. Вскоре он появился в эфире This Morning, где рассказал соведущей Холли Уиллоби о том, что на совершение каминг-аута его вдохновили «храбрые» гости их передачи.

"This is tough. This is not something that has happened quickly. I've had to deal with this in my head for quite some time."



Phillip Schofield explains the timing of why he came out as gay to Holly Willoughby.



Read more https://t.co/bkj5YR5RbC pic.twitter.com/3uti66PyEh — Sky News (@SkyNews) February 7, 2020

Шофилд подчеркнул, что прошёл через всё вместе с женой. По его словам, они были открыты и очень честны по отношению друг к другу.

Ни в каком заявлении я не опишу, что я чувствую к этой женщине. Она потрясающая. Она буквально удивительна, — заявил телеведущий.

Он отметил, что осознавал боль, которую причинил своей семье, и чувствовал вину. Шофилд добавил, что сегодня гордится собой.

Ранее каминг-аут совершил звезда американских сериалов Ди Джей Куоллс. Актёр рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к его сексуальной ориентации отнесутся окружающие, писал NEWS.ru.