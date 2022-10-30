Сын Персей и дочка Атлантида: как необычные имена детей влияют на их судьбу NEWS.ru узнал, какими редкими именами родители называют новорожденных и как оценивают эту тенденцию психологи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мода на необычные имена для новорожденных не проходит уже несколько десятилетий. Сначала тренд задавали европейские имена, затем старославянские, скандинавские. Нашлись и такие родители, которые пожелали назвать ребенка набором из цифр и букв. Исследования, проведенные в разных странах мира, подтверждают эту тенденцию: детям всё чаще дают редкие имена. По просьбе NEWS.ru главное управление ЗАГС Москвы огласило весь список необычных имен, которые родители подарили сыновьям и дочерям в 2022 году, а психологи рассказали, как оригинальная запись в свидетельстве о рождении может повлиять на судьбу ребенка.

Какие самые популярные и самые необычные имена детей в этом году?

На днях в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что проживающая в столице пара переименовала годовалую дочь в честь нового альбома рэпера Моргенштерна и решила назвать ее Ласт Ван Моргенштерн. Фото свидетельства о рождении ребенка разместил в своих соцсетях сам артист. Подписчики музыканта предположили, что родители решили сменить имя дочери в честь нового альбома исполнителя, который вышел 21 октября и стал, по словам Моргенштерна, последним в его карьере продуктом на русском языке.

Однако главное управление ЗАГС Москвы в разговоре с NEWS.ru опровергло эту новость.

В Москве в 2022 году не было зарегистрировано девочек с именем Ласт Ван Моргенштерн, а также отсутствуют подобные факты регистрации перемены имени, — сообщили в ведомстве.

По информации столичного ЗАГСа, в списке самых популярных имен, которыми родители называли появившихся на свет в 2022 году детей, лидируют Александр, Михаил, Максим у мальчиков и Софья, Мария, Анна у девочек.

При этом в пресс-службе столичного ЗАГСа отметили, что тенденция на редкие имена сохраняется. Мальчиков в 2022 году называли Робертами, Даниэлями, Марселями, Теодорами, Тихонами, Серафимами, Никонами, Прохорами, Несторами. Кроме того, сотрудники ЗАГСа зарегистрировали несколько Марсов, Маврикиев, Миланов, Алтаев, Енисеев, Миронов и Байкалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные родители выбирали для детей также древнегреческие имена Персей, Аполлон и скандинавские — Тор. Один из новых москвичей получил имя Лавр-Космос. В скором будущем на детских площадках можно будет познакомиться с Августом, Августином, Ладомиром, Лазарем и Мэлсом. Причем последнее имя еще недавно можно было повсеместно встретить в Советском Союзе. Оно образовано из первых букв фамилий Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Родители девочек просили вписать в свидетельства о рождении следующие имена: Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Ассоль, Луна, Княженика, Радуга, Славяна, Властелина и Клеопатра. Маленьким москвичкам нередко дают двойные имена, одно из которых иностранное, например, Дарья-Микаэла. Более того, растет тренд на женские имена, созвучные с мужскими: Арсения, Павла, Владимира.

Одну из девочек в Москве в 2022 году назвали Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа, что в переводе с испанского означает Атлантида — первый ребенок в семье, — рассказали в пресс-службе столичного ЗАГСа.

Как правильно выбрать имя ребенку и не навредить ему?

По словам семейного и детского психолога Натальи Наумовой, в неординарном выборе имени прячется родительское желание выделиться самим и максимально обратить внимание на своего ребенка. По мнению мам и пап, погоня за нетрадиционными именами выделит ребенка среди сверстников и позволит ему не затеряться потом на работе и в малых социальных группах. Однако психолог уверяет, что проблема кроется в другом.

Это может быть еще отголоском подросткового возраста, который не отбушевал вовремя. И новоиспеченные родители таким образом пытаются вызвать общество на провокацию. Эта такая погоня за яркими эмоциями. Как правило, она свидетельствует о психологической незрелости пары. Вероятно, у них нет еще возможности самостоятельно похвалить и признать себя. И им необходимо получать это одобрение извне, — рассказала NEWS.ru Наумова.

По мнению эксперта, дети в школе мало церемонятся с Евлампиями и Гирляндами. Если ребенок не в состоянии за себя постоять, то любое неординарное имя может привести к моральной травме.

Дети бывают открытые, общительные, веселые. Такому ребенку с любым именем будет хорошо, но есть ребята замкнутые по своей природе, необщительные. И им будет гораздо сложнее. Тогда придется отстаивать свое имя, себя, терпеть издевки, коверкание. Причем это может исходить как от сверстников, так и педагогов, — предостерегает психолог.

Наумова считает, что при выборе имени родителям надо задуматься прежде всего о том, подходит ли оно фамилии и отчеству, насколько легко его будет произносить. Психолог советует называть детей именно именами, а не номерами или названиями предметов.

Родителям важно задуматься не о своем протесте, выраженном таким образом, а о том, каково ребенку будет жить с необычным именем. Или же таким парам сначала лучше пройти курс психотерапии, успокоиться, а потом уже называть ребенка, — объяснила Наталья Наумова.

Согласен с коллегой и психолог, член Европейской конфедерации психоаналитической терапии Кирилл Алексеев. Возможной причиной появления Тюльпанов, Астр и Виагры специалист считает некое магическое мышление их родителей, подкрепленное визитом к астрологам и прочим экспертам нетрадиционных областей, которые сумели убедить, что судьба ребенка с необычным именем будет тоже особенной.

Бороться с такими именами специалисты не видят смысла. Они настаивают на том, что, выбирая имя, надо руководствоваться старейшим принципом медицинской этики — не навреди.