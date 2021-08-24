Стрельба горохом, бег с жёнами на шее: топ-5 самых странных состязаний мира

Трансляции спортивных мероприятий, как правило, одни из самых рейтинговых на ТВ и в Сети. Финалы футбольной Лиги чемпионов и Олимпийских игр приковывают внимание миллиардов зрителей по всему миру, особенно в COVID-эпоху. Но часть обитателей Земли, судя по всему, «пресытилась» обыденностью на стадионах и охотно устраивает свои турниры. NEWS.ru составил топ-5 самых необычных состязаний в мире.

В Англии стреляют горохом по мишеням

Справедливости ради заменим стенку на мишень. Именно в неё летит бобовый «снаряд» из некоего подобия духовой трубки-ружья. Забаву под названием «стрельба горохом» придумал британец Джон Тайсон, ушедший из жизни в 2003-м. Англичанин работал учителем и с трудом успокаивал баловавшихся подопечных — те устраивали «бои» на самодельных трубочках и докучали и сверстникам, и преподавателям.

Педагог решил направить энергию подрастающего поколения в правильное русло, а позже устроил первый турнир «по-взрослому». Соревнование прославило на весь мир деревню Вичем в графстве Кембриджшир и помогло местному бюджету — забава способствовала притоку туристов. С 1971-го там постоянно собираются любители испытать руки и нервы на прочность, а также проверить глазомер и объём лёгких.

Правила просты: ежегодно чемпионат начинается каждую вторую субботу июля в 12 часов дня по Гринвичу. Участников разделяют на группы по половой принадлежности и возрасту. Далее — сама стрельба: необходимо как можно точнее попадать горошинами в пластилиновую мишень.

Лучшая техника — это постоянство дыхания. Кроме того, точность прицела и выбор гороха. Горох нужно подбирать правильно — вот сегодня, например, влажно, и горошины могут изменять форму в течение дня, — рассказывал в 2014-м участник шоу Иен Эшмед.

Знаковым для турнира является число 12. Дистанция от стрелка до мишени — 12 футов (3 м 65 см), диаметр «цели» — 12 дюймов (30,48 см), и, наконец, длина самой трубки для стрельбы тоже 12 дюймов (30,48 см). Кстати, параметры неприкосновенны, а материалом для изготовления «оружия» служит всё, что плохо лежит. Часть умельцев даже пользуются лазерными указателями.

В Японии парятся в сауне при 110 градусах

Безобидное, на первый взгляд, действо — несколько человек выясняют, кто из них дольше других просидит в бане. Шоу так и называлось — чемпионат мира по спортивной сауне. Он проводился в финском Хейноле с 1999-го по 2010-й, когда во время соревнований от многочисленных ожогов скончался россиянин Владимир Ладыженский. Он пробыл в парилке около шести минут.

Его визави — хозяин турнира Тимо Кауконен — также едва не умер — жар поразил 70% кожи. Финн выкарабкался, однако два месяца провёл в коме. Его выписали из больницы лишь 29 ноября, а первенство прошло в августе. Победителем соревнований объявили Илкку Пёухию (Финляндия), так как он последний, кто покинул «площадку» на своих ногах.

Начальная температура в помещении устанавливалась на уровне 110 градусов Цельсия. Строжайше запрещалось употреблять спиртное до и после ивента, нельзя было прикасаться к коже или гладить её, отвлекать оппонентов. Победителем объявлялся тот, кто последним самостоятельно выходит из сауны. Во всех 12 чемпионатах среди мужчин побеждали только финны. У женщин картина иная — семь первых мест у хозяек турнира, три у Белоруссии, по одному у России и ФРГ.

Спортивная сауна привлекла внимание японских телевизионщиков. Компания Nippon Television сняла документальный фильм про шоу. Ленту посмотрели 40 млн человек — островное государство также имеет давние и похожие на финские традиции ходить в баню. В соревнованиях в Хейноле принимали участия два японца, но ни одному из них не удалось попасть в финал. Возможно, оно и к лучшему.

В Финляндии бегают с жёнами на плечах

Ещё одна придумка финнов — чемпионат по переноске жён. Мужья переносят благоверных в экстремальных условиях в ходе трёхдневного фестиваля в Сонкаярви. Обычно шоу проходит летом. По правилам, супруг должен преодолеть дистанцию в 253,5 метра с условной или настоящей «женой» на плечах. Возлюбленные не могут быть младше 17 лет и весить меньше 49 кг. Турнир проводится с 1995-го.

Первенствуют здесь эстонские пары — у них 11 побед. У Финляндии девять первых мест, у Литвы — три. У РФ одно — в 2016-м золото завоевали Дмитрий Сагаль и Анастасия Логинова. Нередко число пар-участниц превышает 50. География забегов — более 15 стран.

В России сплавляются на резиновых женщинах

По этическим соображениям видео с этих соревнований мы показывать не можем, но на YouTube роликов хватает. Уж больно реалистичные нынче изделия. Турнир или, скорее, фрик-эстафета называется Bubble Baba Challenge (BBC) — сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах в Ленинградской области.

Речь идёт о сплаве по порожистой речке на надувных резиновых женщинах, а проще говоря — о плавании по волнам и бурунам на тётках из секс-шопа, — говорится на официальном сайте BBC.

vk.com/bubblebabachallenge

Последнее шоу состоялось 26 июня 2021-го во время фестиваля «Вуокса — Смена поколений». Всего в состязаниях приняли участие 406 человек, из которых 333 мужчины и 73 барышни. Они «поместились» в семь отборочных заплывов примерно по 55–60 человек и финал. Кстати, в регламенте одной резиновой женщиной не ограничиваются. Весь набор или почти весь для воспалённой фантазии — и мужчина «искусственный», и «надувной зверь» из того самого магазина или плавсредство, сделанное своими руками. Из запрещённого — живые мужчины и женщины в качестве спортивного снаряда.

Участники плывут вниз по течению. Взаимное расположение плавсредства и участника не регламентировано. Разрешается грести руками, ногами, — гласят правила.

На портале BBC подчёркивается, что организаторы заботятся о природе, ибо это наш долг. Так что к услугам гостей BBC — урны и мешки для мусора. Для грязнуль администрация оставила предупреждение: «Бросил в лесу мусор — пять лет не будет хорошего секса».

В США заклинают червей

Любителям рыбалки, вероятно, эта процедура знакомая. Чемпионаты по заклинанию (очаровыванию) дождевых червей проводятся по всему миру, например в Британии и США. Кстати, существует, правда далеко не везде, официальная профессия — заклинатель червей. В XXI веке она встречается крайне редко, чаще специфические навыки передают из поколения в поколение.

Идея таких состязаний простая — поймать как можно больше червей за отведённое время (30 минут) на ограниченном участке земли три на три метра. Запрещается выкапывать обитателей почвы, но разрешается извлечь их с помощью вибраций. Использование химических веществ также табу. Даже воду лить нельзя — она стимулирует активность беспозвоночных созданий.

Чемпионат мира по заклинанию червей впервые прошёл в 1980-м в британском графстве Чешир. Рекордом соревнований является результат в 567 особей. Их выманила на поверхность 10-летняя на тот момент (2009 год) школьница Софи Смит из английского Вилластона. Эксперты призывают не путать заклинание червей с заклинанием змей — опасно для жизни для первых.

Среди прочих причудливых увлечений человека разумного стоит упомянуть чемпионаты по метанию смартфонов, кривлянию, поеданию стейков, хот-догов, гонки на кроватях и соревнования по привлечению пчёл в Китае. Как говорится, чем бы взрослое дитя ни тешилось...