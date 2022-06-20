Сила духов: 16 шаманов провели обряд на благополучное завершение СВО Сторонники шаманизма уверены, что дни летнего солнцестояния в июне – лучшее время для проведения важных ритуалов

Фото: Личный архив шамана Карагая, фотограф Екатерина Кицмен

Карагай (в центре, в нижнем ярусе), с другими шаманами после завершения обряда камлания

19, 20, 21 и 22 июня — особые даты для сторонников шаманизма. Это дни летнего солнцестояния, которые шаманы называют священными и считают лучшими для проведения важных ритуалов. Журналист NEWS.ru отправился на обряд курултайного камлания (его цель — «очищение» от всего плохого и «наполнение» положительной энергией) с участием 16 московских шаманов и узнал, как привлечь деньги, удачу и даже... скорейшее благополучное завершение СВО на Украине.

Что «ответили» духи на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине

Организатором обряда курултайного камлания выступил популярный в Москве шаман Карагай. Среди тех, кто обращается к нему за помощью, немало известных политиков, звёзд кино и шоу-бизнеса. Имена знаменитых посетителей шаман не раскрывает, сравнивая своё общение с клиентами с тайной исповеди в православии. По словам Карагая, и звёзды, и обычные люди «приходят либо с проблемами в личной жизни, либо при финансовых сложностях».

Проблемы одинаковые у всех, кто ко мне приходит: или личная жизнь дала трещину, или проблемы с деньгами. Тех, кто приходит поправить здоровье, я сразу же отправляю к врачам. Это моё правило и убеждение: лечить тело должны дипломированные и опытные специалисты, — рассказал NEWS.ru Карагай.

Он посетовал, что шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ «подпортила имидж шаманизма в обществе». Многие стали отождествлять шаманов с экстрасенсами, а это, по словам Карагая, далеко не одно и то же, так как «экстрасенс — это про ритуалы, попытки заглянуть в будущее, а шаман общается с миром духов и объясняет людям, что ты должен стать хорошим человеком, и тогда у тебя всё будет хорошо».

Вечером 19 июня в одном из залов в центре Москвы собралось несколько десятков человек. Пока они медитировали и «заряжали энергией» свои амулеты, шаманы били в бубны и проводили обряды на деньги, удачу, предложив подумать о самых заветных желаниях. Как объясняли шаманы, «духи услышат и, возможно, приблизят исполнение этих желаний».

Присутствующие признались, что одно из их самых больших желаний — благополучное завершение спецоперации России на Украине. Шаманы провели соответствующий обряд и попросили духов, чтобы «в Донбассе и во всех остальных горячих точках воцарился мир». По словам Карагая, «о точной дате завершения спецоперации духи не говорят».

У духов нет понятия прошлого, настоящего и будущего. И если мы спрашиваем у них, когда закончится вся эта история (спецоперация РФ на Украине. — NEWS.ru), то для них она уже закончилась. Они говорят: «Закончится вскоре». Но точной даты не называют, — рассказал шаман.

Фото: Личный архив шамана Карагая, фотограф Екатерина Кицмен Обряд камлания

Как привлечь богатство и удачу в домашних условиях

Карагай дал несколько универсальных советов о проведении ритуалов на удачу и богатство в домашних условиях.

19–22 июня — священное время. Постарайтесь выбрать хотя бы одну ночь и не спать, а заниматься делом, в котором хотите добиться максимального успеха. В эту ночь любые наши действия и заслуги увеличиваются в несколько раз, — утверждает шаман.

Для проведения ритуала на привлечение богатства надо в полнолуние взять глубокую тарелку (не новую), поместить в неё рис — столько, сколько вмещается в ладонь, и столько же монет. Тарелка с рисом и монетами должна простоять на подоконнике всё полнолуние. Затем монеты следует вытащить и носить с собой, но не тратить. Рис шаман посоветовал высыпать перед собой и пройти по нему — этот обряд символизирует успех в делах.

Также существует ритуал на молоке. Молоко считается главной пищей светлых духов. Налейте молоко в пиалу, обязательно в новую. Макните туда безымянный палец правой руки и брызнете перед собой — это ваша «белая дорога». Шаманы всегда желают «белой дороги» — удачи, счастья и благополучия, — объяснил Карагай.

При этом, добавил шаман, нужно приговаривать: «Пусть твоя дорога будет белая, как молоко, и лёгкая, как дым артыша (растение, в переводе с монгольского означает „лекарство против страха“. — NEWS.ru)».