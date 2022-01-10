Риелтор объяснила «мрачный» вид российских квартир после ремонта

Россияне испытывают проблемы со вкусом, когда дело доходит до ремонта квартир и обстановки, рассказала NEWS.ru дизайнер жилых помещений и риелтор Елена Бартель, отвечая на вопрос, почему квартиры в РФ после ремонта выглядят «мрачнее», чем аналогичные проекты на зарубежных рынках. Собеседница подчеркнула, что популярный в России стиль «дорого-богато» является пережитком наравне с «малиновым пиджаком».

Это не болезнь, это боль. Это касается всего того, что у нас представлено — в магазинах в частности. Если на тех же выставках в Милане, в Кёльне тематических по мебели походить, то можно увидеть, насколько там всё другое. А у нас представлено то, что пользуется спросом. И это действительно массовый спрос. Ещё можно записать в наши пережитки момент с «дорого-богато», которые должны были бы вроде закончиться с малиновыми пиджаками, но некоторые до сих пор не «накушались», — добавила Бартель.

Спикер отметила, что внешний вид квартиры после ремонта зависит от вкуса заказчика, дизайнера и того же массового спроса. По её словам, у части клиентов есть требование — «сделать дёшево, быстро и как-нибудь», и есть «запрос у дизайнера — сделать проект быстро и продать его».

Они (дизайнеры. — NEWS.ru) не участвуют в дальнейшем в его реализации, и кроме цветовых решений там куча функциональных — и дизайнеру всё равно, что дверка может не открываться, ему нужно создать яркую картинку. Клиенты покупают проект и начинают сами его реализовывать — покупая дешёвые материалы, делая цветовой диссонанс. И вот если с тёмными цветами не использовать много света — возникает вот эта «пещера», — подытожила Бартель.

Ранее дизайнер Елена Крылова рассказала NEWS.ru, что можно прилично сэкономить на отделочном материале для стен, просто покрасив их. Она также порекомендовала обратить внимание на российских производителей керамических плиток и керамогранита. По мнению эксперта, отечественный продукт не уступает по качеству европейским аналогам.