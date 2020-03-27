https://static.news.ru/photo/979c957c-700d-11ea-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Американский бренд модной одежды, обуви и аксессуаров Ralph Lauren Corporation на фоне борьбы с коронавирусом будет производить медицинские маски и одноразовые халаты.

Ralph Lauren Corporation <...> начинает с американскими партнёрами производство 250 тысяч масок и 25 тысяч медицинских халатов, — говорится в сообщении компании в Twitter.

The Ralph Lauren Corporation is starting the production of 250,000 masks and 25,000 isolation gowns with our U.S. manufacturing partners to support the fight against COVID-19 https://t.co/xcEpyLqJFD pic.twitter.com/jrCRx8SwSc — Ralph Lauren (@RalphLauren) March 26, 2020

Кроме того, фонд Ralph Lauren Corporate Foundation выделил на борьбу с пандемией COVID-19 около $10 млн. Средства планируется направить на поддержку индустрии моды в США, в специальный фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом, а также на гранты для колледжей Ralph Lauren.

Ранее NEWS.ru писал, что бренды одежды Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок. Оно начнётся после одобрения властей. Во время выпуска масок примут строжайшие меры для защиты здоровья своих сотрудников. Компания сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования коронавируса. Органам здравоохранения Франции планируется передать три миллиона медицинских масок, купленных в Китае.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

На 27 марта в России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.