Психотерапевт объяснила, почему родители дают детям экзотические имена

Иногда родители называют детей экзотическими именами, не совсем думая об их дальнейшей судьбе — такая «сиюминутная блажь» и «психологическое поглаживание самому себе», рассказала в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая.

Я могу, я хочу, я сделаю, а что с ребёнком будет в садике, как он будет жить с таким именем — это их меньше всего интересует. Думают о себе в эту секунду, а не о детях. Редкие имена позволяют людям выделяться из толпы. Иногда называют именами победителей, больших событий — олимпиад, революций. Чем реже имя, тем быстрее запоминается, оно вешается как стигма, человека моментально запоминают. У Пугачёвой была щель между зубов, у Горбачёва родимое пятно, у Шуры не было передних зубов, и он прекрасно пел, — подчеркнула эксперт.

Наталья Толстая добавила, что к ребёнку экзотическое имя привлекает внимание раньше того, как он этого захотел. Мультфильм, в честь персонажа которого назвали ребёнка, может выйти из моды, а что будет в дальнейшем, никто не знает.

По её словам, псевдонимом или «кричащим» именем не брезгуют актёры и музыканты, хотя вполне могут жить под обычными именами и фамилиями. Но в последнем случае быстро смешаются с толпой.

Накануне российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru резко негативно отозвался о привычке некоторых родителей, в том числе звёздных, давать детям экзотические имена. Шоумен считает подобные поступки «выпендрёжем». Журналист напомнил, что это стало модным ещё в СССР, когда отпрыскам давали имена с «коммунистическим уклоном» — Вилена (Владимир Ильич Ленин), Октябрина (в честь Октябрьской революции) и Даздраперма (Да здравствует Первое мая!), Сталина (в честь вождя Иосифа Сталина).

Ранее российская певица Нюша рассказала, что назовёт второго ребёнка так же оригинально, как и первого. Её дочь от супруга, бизнесмена Игоря Сивова носит имя Симба.