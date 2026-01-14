Психолог ответила, как научить ребенка не плакать из-за любой проблемы

Родителям при воспитании детей важно научить их верить в свои силы, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, первым и самым важным шагом является признание чувств ребенка, а не их обесценивание. Она отметила, что фразы «не плачь» или «ничего страшного» лишь усиливают внутреннее напряжение.

Как научить ребенка не плакать из-за любой проблемы? Важно помнить, что цель воспитания не в том, чтобы дети не плакали, а в том, чтобы они умели проживать разочарование, не разрушая себя и не теряя веру в собственные возможности. Слезы в этом процессе — не враг, а часть пути. Поэтому задача взрослого — помочь ребенку постепенно научиться с ними справляться. Первый шаг — признание чувств. Фразы вроде «не плачь», «ничего страшного», «другие же могут» обесценивают переживание и усиливают напряжение. Гораздо полезнее проговорить состояние ребенка: «я вижу, что тебе сейчас очень обидно», «ты расстроился, потому что не получилось». Это помогает эмоции стать осознаваемой, а значит, управляемой, — пояснила Михеичева.

По словам эксперта, следующий принципиальный момент — это формирование здорового отношения к ошибкам, где акцент смещается с тотального провала на частичный успех, что дает детям опору для дальнейших попыток. Она отметила, что также необходимо развивать в ребенке навыки выдерживания фрустрации.

Второй важный момент: отношение к ошибке и результату в целом. Если ребенок постоянно слышит, что важно быть умным, лучшим, правильным, любая неудача начинает восприниматься как угроза собственной ценности. Поэтому важно не только указывать на то, что не получилось, но и замечать ту часть работы, которая уже удалась. Фокус на частичном успехе дает ребенку опору и мотивацию пробовать еще вместо ощущения, что он не справился полностью. Третий аспект: развитие навыка выдерживания фрустрации. Не всегда стоит сразу помогать или делать за ребенка. Иногда полезно быть рядом, но не вмешиваться, — пояснила Михеичева.

Психолог добавила, что стоит учитывать и возраст несовершеннолетних. По ее словам, дело в том, что маленькие дети действительно чаще плачут, поскольку их нервная система еще не готова к саморегуляции.

