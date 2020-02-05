Внуку королевы Елизаветы II принцу Гарри после отъезда в Канаду не хватает друзей, оставшихся в Британии. Герцог Сассекский шлёт приятелям смешные видео через WhatsApp.
По словам источника газеты The Sun, у принца и его друзей
Гарри не считает, что, находясь на другом конце света, он потеряет связь с людьми, с которыми дружил всю жизнь, — рассказал инсайдер.
Как писал NEWS.ru, 18 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. Это произошло из-за решения герцогов Сассекских отказаться от выполнения части королевских полномочий и переехать в Северную Америку. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.
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