Привет, 80-е: в Россию вернулась мода на химическую завивку волос

С фотографий конца 80-х и начала 90-х годов на нас смотрят женщины с кудрявыми волосами. 30 лет назад химическая завивка была трендом № 1. Парикмахеры делали женщинам кудри, используя весьма агрессивные составы. У кого не было денег на услуги мастера, сооружали красоту в домашних условиях. В ход шли плойка, бигуди и тонны лака для волос. К концу 90-х годов такая причёска стала уделом немолодых женщин, застрявших в прошлом. Но в 2020 году завивка вновь в тренде. NEWS.ru расспросил мастеров о новых веяниях моды на причёски.

Большинство коллекций высокой моды на 2021 год демонстрируют модели с вьющимися волосами. Кудрявыми стали и парни, и девушки. Мода на химическую завивку волос вернулась в Россию, сообщила NEWS.ru парикмахер, специалист по завивке волос Елена Максименко. Причём особенно актуальными считаются мелкие кудри, как у африканских народов, отметила эксперт по волосам.

30 лет назад для того, чтобы завить волосы, женщине нужно было провести несколько часов в электроаппарате со специальным составом на волосах. Результат держался полгода-год в зависимости от типа волос. После нескольких таких процедур локоны становились ломкими и безжизненными, потому что средство для завивки их высушивало. Сейчас появились новые технологии и быть кудрявым стало безвредно, сообщила Максименко.

Сейчас эта процедура называется биозавивка. Это альтернатива привычной «химии» из 80-х. В составе нет аммиака, поэтому по вредности она сравнима с обычной окраской волос. Елена Максименко парикмахер, специалист по завивке волос парикмахер, специалист по завивке волос

Результат держится от 3 до 12 месяцев. Длительность эффекта зависит от типа шевелюры. Самая актуальная длина, с которой лучше всего будет смотреться химическая завивка, по мнению мастера, — средняя. «Кудрявое каре» сегодня может актуализировать любой образ.

Мужчины, как и женщины, охотно идут на завивку волос, сообщила мастер. Например, подобную причёску недавно сделал рэпер Тимати. Также с завитыми волосами появляется в клипах и на мероприятиях модная певица Юлия Зиверт.

Юлия Зиверт instagram.com/_zivert

Вьющиеся волосы действительно являются одним из трендов этого сезона, но всё же их обычно не создают с помощью химической завивки, сообщил NEWS.ru стилист и дизайнер Владислав Лисовец. По мнению эксперта, «химка» слишком упрощает образ и лучше использовать плойку при создании кудрей.

Надо быть слишком модной, чтобы выглядеть хорошо с такой причёской, потому что в другом случае это получится немного сельский вариант. Владислав Лисовец стилист стилист

Эксперт также отметил, что современная мода на укладку волос напоминает тренды конца 70-х и начала 80-х годов. Актуальными стали чёлки, причёски каре, похожие на парики, а также волосы, собранные в хвост.

Не только причёски, но и некоторые предметы одежды из прошлого века оказались вновь актуальными. Например, в моду снова вошли расклешённые брюки, этнический принт, рубашки, по фасону похожие на мужские, и вязаные вещи. Современные модные вещи подчёркивают силуэт, а оверсайз отходит в прошлое.

Об уходе из моды безразмерных вещей также заявила в беседе с NEWS.ru стилист Гала Борзова. Общество уже устало от того, что женщины выглядят как мужчины, заметила эксперт. В конце 2020-го, как и в 80-х, вновь стали актуальными приталенные жакеты и платья, рубашки с оборками.

Также эксперт заявила, что в моду возвращаются женственные цвета. Это фуксия, нежно-розовый и жёлтый. Актуальным является сочетание контактных оттенков, стоящих в цветовом круге напротив друг друга: жёлтый и фиолетовый, красный и зелёный, голубой и розовый.