https://static.news.ru/photo/f8cc1502-97e1-11e9-8619-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подписчики Ксении Собчак в Instagram не оценили новый цвет волос звезды. Журналистка опубликовала в соцсети фото, на котором попросила высказаться о своей причёске.

Покрасилась (буду врать, что выгорела на солнце). Как вам? – обратилась к фолловерам телеведущая.

Пост набрал почти 80 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. Многие из них оказались резко негативными. В частности, подписчики обратили внимание, что новый цвет волос звезде «не к лицу», причёска выглядит «как работа из парикмахерской около метро», волосы «не лежат». Ряд поклонников, напротив, высоко оценил изменения, отметив, что девушка выглядит естественно.

Ранее News.ru писал, что Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, несмотря на то, что несколько месяцев назад развелась с супругом Максимом Виторганом.