Российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце.
Журналистка всего несколько месяцев назад развелась с Максимом Виторганом, после чего её часто замечали в компании режиссера Константина Богомолова.
Сама же Собчак никак не прокомментировала наличие украшения, информирует
Ранее News.ru писал, что пользователи Сети заговорили о второй беременности светской львицы. Собчак появилась на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ» и смутила поклонников своими формами. Фанаты обратили внимание на её округлившийся живот.