https://static.news.ru/photo/6ae261e6-92ba-11e9-9e20-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Журналистка всего несколько месяцев назад развелась с Максимом Виторганом, после чего её часто замечали в компании режиссера Константина Богомолова.

Сама же Собчак никак не прокомментировала наличие украшения, информирует StarHit .

Ранее News.ru писал, что пользователи Сети заговорили о второй беременности светской львицы. Собчак появилась на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ» и смутила поклонников своими формами. Фанаты обратили внимание на её округлившийся живот.