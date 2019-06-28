https://static.news.ru/photo/baf28c26-9ae7-11e9-83cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roger Murmann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Портал «Автостат» опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей премиум-класса в России. Он составлен на основе данных о продажах 60 тыс. машин этого сегмента.

Самым продаваемым автомобилем премиум-класса стал кроссовер Lexus RX. Обладателями этого джипа стали более 3 тыс. человек. На втором расположился Mercedes-Benz E-Klasse (2,8 тыс.), а тройку лидеров замкнул BMW 5-Series.

Сообщается, что стоимость автомобилей из топ-3 начинается от 3 млн рублей.

News.ru ранее писал о том, что самой популярной у россиян японской машиной с пробегом осталась Toyota Corolla.