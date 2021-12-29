Названы самые «эффективные» новогодние приметы, притягивающие деньги

Астрологи перечислили несколько самых «действенных» способов, которые надо исполнить в новогоднюю ночь, чтобы притянуть деньги. Для того, чтобы наступающий год озарился удачей и финансовым благополучием, нужно выполнить несколько простых действий, сообщает Пятый канал.

Встречать Новый год надо при деньгах. В бокал с шампанским, который будет поднят под бой курантов, нужно положить монетку, а после использовать её как талисман. После боя курантов нужно позвенеть мелочью, чтобы разбудить в доме денежную энергию. Если вдруг зачешется левая рука, нужно сжать её в кулак, сунуть в карман и только потом разжать.

Приманить деньги поможет купленная накануне хорошая вещь со скидкой. Уборку в последний день года лучше всего завершить до обеда. То же касается и мусора — после обеда его уже нельзя выносить. Накануне или в саму новогоднюю ночь нельзя давать и брать деньги в долг: так можно привлечь в следующий год одни растраты, которые не будут покрываться доходами. Но если нищий попросит милостыню, отказывать ему не стоит.

Астрологи напоминают, что новогодняя ночь считается самой волшебной в году, когда исполняются все желания. Этим стоит воспользоваться и пожелать удачи самому себе.

Ранее большинство россиян (71,3%) заявили, что планируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали варианты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе.