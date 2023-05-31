Назван продукт, помогающий заниматься сексом до 83 лет, как Аль Пачино Сексолог Миллер призвала есть морепродукты, чтобы заниматься сексом до 83, как Аль Пачино

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Морепродукты позволят сохранить половое влечение мужчин и женщин до глубокой старости, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее мнению, 83-летний Аль Пачино, который в четвертый раз станет отцом, мог употреблять их в достаточном количестве, а также, возможно, вел здоровый образ жизни, соблюдал режим сна и не подвергался сильному стрессу.

Либидо, мужское здоровье можно поддерживать употреблением морепродуктов: мидий, ежей, моллюсков, всего, что водится в морях и океанах, они способствуют высокому либидо. И мужскому, и женскому. Возможно, Аль Пачино употреблял их в достаточном количестве. Плюс отсутствие стрессов, хороший сон, это тоже влияет на тестостерон, на общее состояние организма, — заявила Миллер.

Она добавила, что у многих мужчин сперматозоиды сохраняют активность чуть ли не до конца жизни, поэтому, возможно, никаких препаратов Аль Пачино не употреблял, просто у него здоровый организм.

Активность не всегда зависит от возраста, бывает, что и в 25 у мужчин с этим проблемы, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах ждут ребенка. Подруга звезды Голливуда находится на восьмом месяце беременности.

Также 9 мая 79-летний актер Роберт де Ниро рассказал, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у артиста шесть детей. Кто является матерью ребенка, неизвестно. Он признался, что предпочитает быть любящим родителем и обходиться без строгости, но это не всегда удается.