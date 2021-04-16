Назван правильный способ приготовления яиц

https://static.news.ru/photo/2ee2c78e-61c7-11eb-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Варка яиц является самым правильным и здоровым способом их приготовления. Об этом со ссылкой на данные экспертов Национальной службы здравоохранения Англии пишет издание Express.

Варёные яйца несут больше всего пользы организму, отмечают специалисты. Также они рекомендуют готовить омлет. При этом во время варки яиц в воду не следует добавлять соль, а в ходе приготовления омлета лучше использовать нежирное молоко.

Что касается любимых народом жареных яиц, то такой способ приготовления повышает содержание в них жира в два раза, он считается максимально вредным.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление яиц вместе с жареным красным мясом увеличивает риск возникновения рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет развитие атеросклероза. Об этом писал NEWS.ru.