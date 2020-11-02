Математический гений дал советы по изучению иностранных языков

https://static.news.ru/photo/f0b57fe8-1cf6-11eb-9a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Удивительные люди/vk.com

Победитель шоу «Удивительные люди» математический гений Дмитрий Борисов поделился секретом в изучении любой дисциплины, в частности иностранных языков. У специалиста есть свои три правила.

Во-первых, это самодисциплина. Есть цель, составили план реализации. И если в этом плане стоят ежедневные тренировки, то ни в коем случае их не пропускать, — сказал Борисов порталу Teleprogramma.pro.

Второе правило, по словам гения, вытекает из первого.

Постоянно заставлять свой мозг работать. Иметь тренера, хоть по ментальной арифметике, к примеру. Или шахматам. Или по изучению любого языка. Можно заниматься по моей системе. План, режим, сами занятия, — отметил Борисов.

Третье правило — отдых. По словам Борисова, нужно найти золотую середину. Он, например, каждое утро через 15 минут после пробуждения уделяет время тренировкам по математике.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка (Германия) провели исследование, которое показало, что генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие математических способностей.