21 января 2020 года исполнилось 115 лет со дня рождения известного французского модельера Кристиана Диора. Он перепробовал много дел. Был художником, галеристом и даже занимался производством тканых ковров. К своему успеху в модельном бизнесе Диор пришел уже в зрелом возрасте, свою первую коллекцию он показал в 1947 году. Скончался мастер спустя десять лет от сердечного приступа.
Dior создал сенсационную коллекцию под названием «Новый взгляд»
Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Витрина Christian Dior в столичном ГУМе
Кавашкин Борис, Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС
Эва Перон в платье Dior
Wikimadia
Кутюрье считается создателем юбки-карандаша, длиной чуть ниже колена
www.dior.com
Легендарный особняк на авеню Монтень,30
www.dior.com
Марлен Дитрих в костюме Dior
Wikimedia
Джина Лоллобриджида и Джин Себерг в выставочном зале Кристиана Диора
Keystone Pictures USA/Global Look Press
Кристиан Диор стал первым модельером, который появился на обложке журнала Time
www.dior.com
Выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в лондонском музее Виктории и Альберта
Alastair Grant/ AP/TASS
Выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в лондонском музее Виктории и Альберта
ZEUS/ZUMA/TASS
Выставка christian Dior в Москве
Wikimedia
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