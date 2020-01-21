21 января 2020 года исполнилось 115 лет со дня рождения известного французского модельера Кристиана Диора. Он перепробовал много дел. Был художником, галеристом и даже занимался производством тканых ковров. К своему успеху в модельном бизнесе Диор пришел уже в зрелом возрасте, свою первую коллекцию он показал в 1947 году. Скончался мастер спустя десять лет от сердечного приступа.

Dior создал сенсационную коллекцию под названием «Новый взгляд»

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Витрина Christian Dior в столичном ГУМе

Кавашкин Борис, Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

Эва Перон в платье Dior

Wikimadia

Кутюрье считается создателем юбки-карандаша, длиной чуть ниже колена

www.dior.com

Легендарный особняк на авеню Монтень,30

www.dior.com

Марлен Дитрих в костюме Dior

Wikimedia

Джина Лоллобриджида и Джин Себерг в выставочном зале Кристиана Диора

Keystone Pictures USA/Global Look Press

Кристиан Диор стал первым модельером, который появился на обложке журнала Time

www.dior.com

Выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в лондонском музее Виктории и Альберта

Alastair Grant/ AP/TASS

Выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в лондонском музее Виктории и Альберта

ZEUS/ZUMA/TASS

Выставка christian Dior в Москве

Wikimedia

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях