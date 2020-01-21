21 января 2020 года исполнилось 115 лет со дня рождения известного французского модельера Кристиана Диора. Он перепробовал много дел. Был художником, галеристом и даже занимался производством тканых ковров. К своему успеху в модельном бизнесе Диор пришел уже в зрелом возрасте, свою первую коллекцию он показал в 1947 году. Скончался мастер спустя десять лет от сердечного приступа.