Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес

Пищевые головоломки и специальный диетический корм помогут кошкам сбросить лишний вес, тогда как разгрузочные дни для питомцев крайне опасны, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По словам эксперта, метаболизм этих животных адаптирован к частому получению пищи мелкими порциями, и длительные перерывы в еде запускают нежелательные процессы в организме.

Для кошек разгрузочные дни вредны, так как их метаболизм адаптирован к получению пищи часто и небольшими порциями. Если кошка не ест больше 12 часов, организм для функционирования начинает использовать жиры, что дает большую нагрузку на печень. Если это происходит регулярно, то питомцы начинают болеть. При лишнем весе рекомендуется специальный диетический корм и побольше активных игр. Если кошка склонна к перееданию, то лучше использовать автокормушку. Хорошо также применять пищевые головоломки, чтобы животное добывало гранулы корма из них, прикладывая усилие, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Ольга Терешко заявила, что отказ от привычной еды, проблемы с жеванием пищи, повышенное слюноотделение, апатия, агрессия и потеря веса могут указывать на зубную боль у кошек. По ее словам, питомцы могут годами маскировать дискомфорт.