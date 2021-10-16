Иностранцы обсудили в Twitter самую пугающую русскую примету

Иностранцев напугала русская примета, согласно которой нужно наступить на ногу человеку, если он наступил на твою. Они выразили в Twitter своё недоумение по поводу целесообразности данного действия. А началось всё с сообщения, где пользователь, решивший, видимо, разыграть иностранцев, написал, что по этому поводу есть правило этикета.

Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то по нормам этикета следует выставить вперёд собственную, чтобы вам наступили в ответ, — написал автор сообщения.

В ответ посыпались десятки сообщений, что русские, видимо, всерьёз придерживаются закона «глаз за глаз».

Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда? — цитирует комментатора РИА «Новости».

Другой пользователь заметил, что так в России скоро люди останутся без ног. В целом русских назвали очень жестокими людьми, если они так делают. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал это справедливым, они даже добавили, что в Румынии, например, тоже так делают.

Ранее были перечислены лучшие народные рецепты с мёдом при простуде. В первую очередь для быстрого выздоровления нужно позаботиться об иммунитете. Для этого целый лимон вместе с кожурой нужно измельчить в блендере, натереть в эту массу небольшой кусочек корня имбиря, добавить 150 граммов мёда и съедать по столовой ложке в день, запивая водой.