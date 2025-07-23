Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 16:44

Автоюрист рассказал, как вести себя на дороге при встрече с автохамом

Автоюрист Славнов сообщил, что при встрече с автохамом надо оставаться спокойным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При встрече на дороге с неадекватным водителем, надо держать себя в руках, заявил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью изданию «Москва 24». Эксперт предложил выполнить простое упражнение на сосредоточенность, чтобы успокоится.

Для этого нужно взять верхнюю часть руля обратным хватом (когда ладони повернуты на себя. – NEWS.ru) и произнести вслух фразу: «Зачем мне это надо?» (самому проявлять агрессию и пытаться соперничать с недобросовестным автомобилистом — NEWS.ru). Это очень простой, но при этом действенный способ привести мысли в порядок, — говорится в сообщении.

Славнов добавил, что управу на автохамов найти можно. Инспектор ГАИ, например, может выписать штраф 500 рублей за неправильное перестроение. Штраф за превышение скорости начинается от 750 рублей, и чем больше было превышение скорости, тем выше сумма. При этом если все это привело к ДТП с пострадавшими, и их здоровью будет нанесен легкий вред, то виновнику грозит лишение прав на срок до полутора лет.

Автоюрист Лев Воропаев ранее напомнил, что в России для автомобилистов действует широкий перечень веществ, после употребления которых нельзя ездить за рулем. Среди них препараты для эпилептиков, наличие которых в крови также будет проверяться.

автоэксперты
юристы
автомобилисты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
На место переговоров в Стамбуле прибыла первая делегация
К чему снится убегать от кого-то? Расскажем все нюансы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.