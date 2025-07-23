Автоюрист рассказал, как вести себя на дороге при встрече с автохамом Автоюрист Славнов сообщил, что при встрече с автохамом надо оставаться спокойным

При встрече на дороге с неадекватным водителем, надо держать себя в руках, заявил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью изданию «Москва 24». Эксперт предложил выполнить простое упражнение на сосредоточенность, чтобы успокоится.

Для этого нужно взять верхнюю часть руля обратным хватом (когда ладони повернуты на себя. – NEWS.ru) и произнести вслух фразу: «Зачем мне это надо?» (самому проявлять агрессию и пытаться соперничать с недобросовестным автомобилистом — NEWS.ru). Это очень простой, но при этом действенный способ привести мысли в порядок, — говорится в сообщении.

Славнов добавил, что управу на автохамов найти можно. Инспектор ГАИ, например, может выписать штраф 500 рублей за неправильное перестроение. Штраф за превышение скорости начинается от 750 рублей, и чем больше было превышение скорости, тем выше сумма. При этом если все это привело к ДТП с пострадавшими, и их здоровью будет нанесен легкий вред, то виновнику грозит лишение прав на срок до полутора лет.

Автоюрист Лев Воропаев ранее напомнил, что в России для автомобилистов действует широкий перечень веществ, после употребления которых нельзя ездить за рулем. Среди них препараты для эпилептиков, наличие которых в крови также будет проверяться.