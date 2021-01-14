Дизайнер Алиса Боха: я повторила судьбу Энди из фильма «Дьявол носит Prada»

Алиса Боха — звёздный стилист и дизайнер. В разное время она работала с Верой Брежневой, Региной Тодоренко, Еленой Подкаминской, Михаилом Пореченковым и другими знаменитостями.

В 2016 году она основала свой бренд и теперь одевает модников в объёмные вещи, а её пуховиком заинтересовалась даже Мадонна.

Как начать свой бизнес? Почему оверсайз? Как стать партнёром Института цвета Pantone? Почему открыть производство в Европе выгоднее, чем отправлять за границу вещи из России? Какие тренды наметились в 2021 году? На эти и другие вопросы Алиса Боха ответила в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Энди из «Дьявол носит Prada»: как ассистент стал успешным дизайнером

Алиса Боха Сергей Лантюхов/NEWS.RU

— Как вы стали дизайнером?

— Рисовать я любила со школы и ходила на разные курсы. В то время в моём мире профессию художника не считали таковой. То есть должна быть какая-то хлебная профессия, а всё остальное — хобби.

В школе мы ходили на дискотеки в клубы культуры, которые, знаете, начинались в 16.00, а в 21.00 я уже была дома. Конечно, сформировалась своя тусовка. Одна из подруг была, говоря современным языком, промоутером, и мы устраивали конкурсы красоты с фэшн-показами. И я отжигала: делала костюмы, причёски — всё, конечно, из подручных материалов. Это был мой первый опыт дизайнера.

Далее я плыла по течению. Получила диплом экономиста, но по профессии не работала ни дня. По знакомству мама устроила меня менеджером по рекламе. Но я особо ничего там не делала, сейчас, конечно, стыдно в этом признаваться. Единственным серьёзным заданием для меня было — заказать статуэтки для конкурса бодибилдеров. Я сделала это и очень этим гордилась. Через полгода я ушла, потому что узнала, что мне не заведут трудовую книжку (смеётся).

Далее я выучилась на визажиста. И одновременно с этим я рассылала резюме по модным журналам, и меня позвали в Hello!. Там я работала секретарём. Это была такая же история, как у Энди в фильме «Дьявол носит Prada». Ольга Соловьёва, главред на тот момент, была очень строгой, даже «железной» женщиной. Из-за неё все рыдали в туалете. Но мне не кидали ничего на стол, как в фильме (смеётся).

Алиса Боха Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Через полгода Соловьёва сказала мне: «Вы всегда выглядите очень неординарно, не хотели бы попробовать поработать помощником стилиста?». Я, конечно, согласилась. Работала с Ариной Ломтевой, была года два на побегушках. Но это дало мне огромную базу: еженедельно у нас было по четыре съёмки, и это были только звёзды.

После двух лет ассистентом меня стали приглашать на подработки на разные съёмки.

Парни-швеи и размер Мадонны: как производят одежду MONOCHROME

— Как пришла идея создать свой бренд?

— Изначально это идея мужа. Он придумал и название, и логотип. На момент нашего знакомства он делал ежедневники: из чёрной бумаги с белой ручкой. У него тогда было всё чёрно-бело-серое. Даже кот!

Мы встречали Новый год вместе, я привезла краски с собой, и 1 января мы расписывали его белый стол — это была первая цветная вещь в его жизни.

Собственно, он первый и спросил у меня, почему я не создаю ничего своего.

В самом начале мы не думали делать ничего цветного, потому что, если честно, у нас не было денег. Во-вторых, он был убеждён, что людям не нужно давать выбор, потому что люди в нём теряются и в конечном итоге откладывают принятие решения. Условно: вам предлагают много разных вариантов, вы думаете: «Хорошо, выберу позже» или «Сейчас нет времени, потом посмотрю». У нас нет супервыбора по дизайну, а размер вообще один у всех вещей.

— Как и где производятся вещи?

— Производство сосредоточено в Зеленограде. На производстве работает более 20 швей, и среди них много парней. Даже не знала, что мальчики умеют так шить.

Каждая вещь делается индивидуально, нет конвейера. Отдельная швея шьёт отдельную вещь. Ткани мы раньше покупали у оптовых производителей, а сейчас заказываем специальную по собственной спецификации. Это, разумеется, дороже, поэтому и конечная цена выше средней по рынку.

— У вас есть заказы из-за границы. Возникают ли сложности с этим?

— Есть небольшие. Из-за разницы в законодательствах и таможенных правилах наши продукты для западных клиентов получаются в разы дороже. В этом году мы начинаем сотрудничество с производством в Португалии, чтобы заказчики в том числе и в США получали вещи из Европы.

— Кстати, о клиентах в США. У вас сделала заказ Мадонна. Как так получилось и что она заказала?

— Это получилось случайно. У нас нет магазинов за рубежом. Мы начали сотрудничать с агентством, которое предоставляет вещи на съёмки. К ним обращаются стилисты разных звёзд. В итоге от них поступил запрос: им нужны чёрные пуховик, костюм, футболка для Мадонны. Мы всё отправили. Ждём, когда наденет.

Так, кстати, мы отправляли Эмили Ратаковски наши красные пуховик и спортивный костюм.

Серый и жёлтый: как получить от Pantone сертификацию ткани

— У вас вышла коллаборация с Pantone. Как стать партнёром Международного института цвета?

— В 2020 году цветом года был классический синий. Для мужа был очень важен проект с Pantone.

Мы написали им письмо со своей визиткой: рассказали, что делаем и как. Через 1,5 месяца они ответили с критериями, что им нужно отправить. Мы отправляли им ткани, упаковку на согласование. Они анализировали этот синий на нашей ткани, говорили, что нужно изменить. И опять же мы согласуем с Pantone даже каждый пост в соцсетях. За нарушение договора — большие штрафы.

Алиса Боха Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В итоге вся бюрократия заняла около полугода. Мы стали первым в России брендом, который стал партнёром Института цвета. Когда стартовали продажи коллекции, Pantone предложил нам продлить контракт на 2021 год. При этом сообщил, что отказал другому российскому бренду в сотрудничестве.

Сначала мы заключили договор о неразглашении, потом нам прислали запечатанный конверт с цветами 2021 года — глубокий серый и ярко-жёлтый. Мы начали готовить и согласовывать новые модели.

— Получается, что вы одна из первых в мире, кто узнал главные цвета 2021 года. Какие были эмоции и идеи?

— Я подумала: «Ну и что?». Я такой человек, который любит классику. Для меня было странным, почему это два цвета. Кроме того, есть строгое процентное соотношение серого и жёлтого. Их нельзя ни разделять, ни располагать, как ты захочешь.

— А вы какой цвет видите главным?

— Я была уверена, что цветом года будет природный: цвет мха, например.

COVID не носит худи: как коронавирус ударил по бизнесу

— Несмотря на крупные проекты, весь мир под ударом коронавируса. Как ограничения коснулись лично вас и вашего бизнеса?

— Когда всё началось, я работала на шоу «Маска». В какой-то из дней рассылали спам, что скоро закончатся продукты. Да, мы с мужем поддались этой панике и запаслись продуктами. Представляете, у меня дома есть консервы из оленины (смеётся).

Мы все были в одинаковом положении, потому что никто ничего не знал: закроют нас или нет, как вирус отражается на организме. Это был ад, а что-то вообще доходило до маразма, когда вещи обрабатывались хлоркой.

Я увидела у одного бизнесмена пост с просьбой поддержать их и купить одежду. Мне показалось это странным. Мы наоборот призвали своих клиентов не тратить деньги на одежду ради поддержки. Покупайте вещи, если они действительно нужны, нас поддерживать не нужно. И команде своей сказали, что поддержим их в силу возможности. Может быть, именно поэтому мы не просели, и в сентябре даже открыли свой магазин в центре.

Не носите «маску»: мода для девушек и рекомендации по стилю

— У вашего бренда женские вещи, некоторые вы позиционируете как унисекс. Почему российские дизайнеры не шьют для парней?

— У нас больше женских вещей, потому что мне комфортнее наряжать девушек. Наши дизайнеры не шьют для парней, потому что они зажатые. Возможно, они такие, потому что выбора нет. Мужчины в рамках: розовый не для парня, маникюр не для парня. Кто сказал, что это только для девочек? Это чушь. Всё зависит от нас самих.

— Эксперты моды спрогнозировали, что карантин подтолкнёт людей носить более элегантную одежду, приталенную, зауженную. Как вам кажется, коронавирус вытеснит оверсайз?

— Он не выходит из моды, судя по темпам продаж. И, кстати, у нас больше покупают вещи худые люди. Человек хочет чувствовать себя комфортно. В мире моды сейчас нет трендов, и это, на мой взгляд, не переломить. Мы сейчас живём в таком обществе, когда навязать что-то просто невозможно.

— А какие рекомендации по стилю вы можете дать?

— У меня есть убеждение — не нужно носить «маску». Я могу позволить себе почти любые вещи, но если я надену на себя платье babydoll, встану на каблуки и сделаю укладку, то это буду не я — я буду играть чью-то роль. Если вам комфортно в объёмной одежде, носите её! Будьте собой, и вас примут.