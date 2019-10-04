https://static.news.ru/photo/9c50552a-e72a-11e9-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. Соломатина отметила, что список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Врач также подчеркнула, что самым полезным является ржаной хлеб, который содержит витамины и аминокислоты. К тому же он менее калорийный.

При этом Соломатина отметила, что в магазинах крайне трудно найти настоящий ржаной хлеб: производители чаще всего используют пшеничную муку и добавляют к ней краситель, пишет « Российская газета ».

Ранее в Российской гильдии пекарей и кондитеров заявили, что россиян ожидает некачественный хлеб. Как отмечают эксперты, снижению качества продукции и росту объёмов фальсификата способствуют высокие цены на патенты, труднодоступные кредиты и дорогой лизинг оборудования.